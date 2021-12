La vacunació contra la covid-19 ha evitat entre 10.000 i 13.000 ingressos a les UCIs dels hospitals i també prop de 10.000 morts a Catalunya. És l'estimació que el Departament de Salut ha fet pública amb motiu del primer any d'administració de vaccins a Catalunya. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha precisat també que els 13,2 milions de vacunes punxades han evitat quasi 400.000 contagis, i unes 80.000 hospitalitzacions. "Ha estat el repte més important de la nostra història recent", ha asseverat durant l'acte de reconeixement als professionals vinculats a la vacunació. Al seu torn, els sanitaris han avisat que pateixen "cansament" i han reclamat a la població que compleixi les recomanacions dels experts per poder eradicar la pandèmia.

Cabezas ha recalcat "l'èxit" organitzatiu i sanitari del primer any de vacunació contra la covid-19, així com també la "complexitat" de tot l'engranatge per poder arribar a tota la població. La secretària de Salut Pública ha lloat la tasca i "implicació" de tots els professionals vinculats a la campanya, i ha admès que la irrupció de la variant òmicron ha "dificultat" l'escenari d'aquest primer aniversari i la celebració de les festes de Nadal. "Però no oblidem que l'esforç col·lectiu ha fet que ara tinguem molts casos de covid amb menor càrrega als hospitals", ha subratllat.

En aquesta línia, la directora del CatSalut, Gemma Craywinckel, ha assegurat que aquest darrer any el Departament de Salut ha hagut d'afrontar un "repte majúscul" que s'ha pogut superar, ha dit, gràcies a "l'excel·lència" dels professionals. "Les vacunes són part de la solució", ha insistit, tot fent una crida a la població a actuar de forma "curosa i coherent" a l'hora de seguir les limitacions per poder correspondre, així, a l'esforç dels sanitaris.

L'acte d'aquest dilluns a Fira de Barcelona també ha comptat amb l'assistència del conseller de Salut, Josep Maria Argimon, que s'ha mantingut a segona línia "per cedir el protagonisme als professionals que han fet possible la campanya de vacunació", han apuntat fonts del Departament. En aquest sentit, Cabezas i Craywinckel no han atès preguntes de la premsa.

Esforç, compromís i cansament: els professionals un any després

Tres professionals de la campanya de vacunació han fet de portaveus de tot l'engranatge sanitari i logístic que envolta l'administració dels vaccins. L'esforç de treball fora de l'horari laboral habitual i la implicació compartida per milers de professionals s'ha posat reiteradament de relleu en un acte en què també ha aflorat el "cansament" i la "tensió" viscuda al llarg d'aquests dotze mesos.

La coordinadora del punt de vacunació de la Fira de Barcelona, la infermera Lourdes Carrés, ha admès que els professionals viuen sentiments "contradictoris" davant l'èxit generalitzat de l'efectivitat dels vaccins contraposat a la irrupció d'òmicron.

"És una sensació difícil de pair", ha apuntat Cortés, que alhora ha destacat la "satisfacció de poder seguir donant resposta a les necessitats de la pandèmia". "Fa un mes estaven a punt de tancar el recinte de la Fira i, de cop i volta, es va haver d'engrandir. Estem contents de veure la capacitat d'adaptació", ha afegit, tot destacant que aviat aquest recinte administrarà la vacuna 1 milió.

La infermera de vacunació pediàtrica de Reus Sandra Paixà ha reconegut que la incidència de la sisena onada ha desconcertat bona part dels professionals i de la població just en plenes festes de Nadal. "Però cal girar pàgina i veure les estadístiques", ha demanat, "per poder comprovar que el nombre de contagiats en proporció al número de morts no té color en comparació a ara fa un any".

Paixà també ha recordat les "felicitacions i somriures" que van rebre els professionals durant l'administració de les primeres vacunes, especialment per part de la població d'edat més gran. Una gratitud, però, que es va veure estroncada fa pocs mesos quan es va "tensar" l'ambient als vacunòdroms arran de la necessitat del certificat covid per a alguns sectors, segons ha relatat. Paixà ha lamentat que el certificat va entrar en vigor quan tancaven alguns punts de vacunació, de manera que la disponibilitat de dosis estava "sota mínims" i alguns pacients "insultaven" els professionals.

Al seu torn, la tècnica administrativa Leyre Martínez, de la Regió Sanitària Metropolitana Nord, ha ressaltat "l'organització de grans dimensions" que envolta tot el dispositiu de vacunació "per arribar a la màxima població en temps rècord". Martínez ha recordat que la vacunació infantil s'ha començat a fer al mateix temps que l'administració de les terceres dosis a la gent gran i ha assegurat que tot el personal públic de Salut "comença a estar cansat". "Però farem tot el que està a les nostres mans per acabar amb la pandèmia", ha encoratjat.

Al mateix temps, aquesta administrativa ha augurat que, el dia que la pandèmia es doni per acabada, tots els professionals "puguin tornar al lloc de treball habitual" mentre ha reclamat la complicitat de la població per evitar contagis massius. "Quan hagi acabat tot això, confiem que no hi haurà nous episodis i que nosaltres, a la fi, podrem descansar", ha reblat.