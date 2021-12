Xavi Pellicer, diputat de la CUP al Parlament, ha demanat aquest dimarts al president de la Generalitat, Pere Aragonès, construir en aquesta legislatura les "condicions" per celebrar un nou referèndum d'independència. "Necessitem marcar-nos un horitzó conjunt per avançar i aquest horitzó no passa per una altra cosa que començar a construir les condicions per celebrar un nou referèndum i fer-ho en aquesta legislatura i només amb el permís del poble de Catalunya", ha defensat en una roda de premsa.

Ho ha dit després que Aragonès va afirmar en el discurs de Cap d'Any que el 2022 s'ha de començar a desbloquejar el conflicte català i que, si la negociació de la taula de diàleg s'encalla, s'han de començar a buscar alternatives dins el realisme i el consens. Pellicer ha sostingut que la taula de diàleg "ha nascut fracassada des del primer moment" perquè, a parer seu, exclou l'autodeterminació, per la qual cosa creu que no portarà a cap solució. "Ens preguntem quantes evidències necessiten el Govern de Catalunya i el president Aragonès per abandonar la via d'un pacte amb l'Estat, que és impossible, i tornar d'una vegada per sempre a l'esperit de l'acord d'investidura", ha subratllat. Coronavirus Pellicer ha anunciat que la CUP ha presentat al Parlament una sol·licitud perquè el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, i el d'Interior, Joan Ignasi Elena, compareguin en una sessió conjunta de les comissions de Salut i Interior de la cambra catalana per explicar la "idoneïtat" de mesures com el toc de queda per fer front a la crisi sanitària i si es tracta més d'una qüestió d'ordre públic que sanitària. En la sol·licitud, els cupaires demanen "valorar les mesures més restrictives de drets que ha pres el Govern de la Generalitat i explicar quina n'és la idoneïtat per reduir els contagis i quins resultats les han avalat", i també han presentat una bateria de preguntes sobre el cost del reforç de 50 patrulles de seguretat ciutadana per vigilar el compliment del toc de queda nocturn. Acord del PSC, ERC i Junts A més a més, ha criticat l'acord entre el PSC, ERC i Junts per renovar càrrecs caducats d'organismes que depenen del Parlament, com el Síndic de Greuges i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, ja que creu que s'han basat en "criteris partidistes i de repartiment del pastís". Tot i que comparteix la necessitat de renovar aquests càrrecs, ha acusat els tres partits majoritaris de la cambra de repartir-se'ls en "quotes de partits", la qual cosa ha definit com un control partidista de les institucions.