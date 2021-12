Les farmàcies catalanes s'ofereixen al Departament de Salut per assumir més tasques i ajudar així a descongestionar els CAP arran de la sisena onada de la covid. Des del 14 de desembre han notat un important increment de demanda de tests d'antígens i en els últims dies s'ha multiplicat per 20. No obstant, creuen que encara podrien assumir més tasques relacionades amb la covid o amb altres patologies, com fan altres països europeus, i deixar als metges i infermeres dels CAP l'atenció mèdica més especialitzada. Antoni Torres, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (Fefac), diu a l'ACN que cal oferir el ventall més ampli de possibilitats fiables de detecció de la covid.

"Si tenim un munt de països a Europa que han utilitzat les farmàcies com una eina clau, no sembla bona idea no utilitzar-les aquí al màxim possible; tot i que Catalunya és la primera d'Espanya, som els últims d'Europa", explica. En aquest sentit, diu que si en comptes de certificats mèdics del CatSalut les farmàcies també poguessin expedir passaports covid europeus, com passa amb els tests als escolars, es reduirien moltes visites als laboratoris privats, que cobren molt més i provoquen, segons ell, un increment de falsificacions. Fora de la covid, les farmàcies podrien fer també controls de pressió arterial, glucosa o altres paràmetres de malalts crònics, o injectar les vacunes de la grip. Tot això, segons Torres, permetria als sanitaris dels CAP dedicar-se a les tasques més especialitzades.

Respecte la possible venda de tests als supermercats, com ja fan alguns països europeus, Torres ho considera raonable en zones amb baixos índexs de vacunació. No ho veu del tot malament, però veu més eficaç fer-ho a les farmàcies, que asseguren la comunicació dels possibles positius a les autoritats sanitàries. Així, creu que la venda dels tests professionals en caixes de 20, autoritzada per l'Agència Espanyola del Medicament però pendent de regulació, s'hauria de fer individualment i realitzar els tests a les farmàcies, per millorar la fiabilitat i la comunicació. Segons Torres, la fiabilitat pot baixar amb els tests professionals fets a casa i, a més, pot augmentar la venda al mercat negre.

En l'última setmana, i arran de l'esclat de la variant òmicron, s'ha multiplicat per 20 la venda de tests, tot i les dificultats de subministrament perquè la majoria venen de l'Àsia i les comandes es van fer fa tres setmanes, quan no hi havia tanta demanda. Segons Torres, Espanya i Catalunya han "dubtat" en la seva política d'ús dels tests d'antígens, i això ha fet que no hi hagi un canal de distribució "prou robust" i ha reduït els estocs. Per això, demana poder planificar amb temps si s'han de fer campanyes massives de tests, com fan altres països europeus. "Tot el que es pot planificar, es pot fer, però s'ha de planificar, hem de saber quants tests farem i a quins grups de persones", explica. Imprevistos com l'òmicron o l'obligació de certificat demanat per Portugal o Itàlia han incrementat la demanda de forma imprevista.

Els clients que compren tests per fer-se'ls a casa són residents a Catalunya que volen reunir-se amb familiars o amics i estar més tranquils o perquè han estat en contacte estret amb algun positiu.

Pel que fa als tests realitzats a les mateixes farmàcies, el dia de Nadal se'n van fer tants com en la setmana anterior sencera, i el dia de Sant Esteve també. La majoria de clients que es fan els tests a les farmàcies són catalans que volen anar de turisme a algun país europeu que requereix un certificat, estrangers residents a Catalunya que viatgen al seu país d'origen per Nadal o turistes que han visitat Catalunya i necessiten el test per retornar a casa.

Si aquests països accepten certificats mèdics oficials amb test d'antígens, els clients s'estalvien els diners que val fer-se una PCR en un laboratori privat. Molts dels clients demanen cita prèvia, però altres van a la farmàcia sense cita i s'han d'esperar que els toqui el torn.

Tant els uns com els altres normalment no tenen símptomes, excepte algun amb refredat, i només un 7 o 8% han donat positiu, la meitat que la mitjana catalana.