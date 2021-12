La Generalitat de Catalunya ha incoat un expedient sancionador contra el Zoo de Barcelona per una presumpta infracció de la Llei de protecció dels animals, després de la mort de nou aus durant el temporal Glòria l'any 2020. El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural investiga si el Zoo va cometre una infracció administrativa tipificada com a molt greu i consistent en el manteniment d'animals en instal·lacions inadequades segons criteris higiènics, sanitaris i de benestar. La plataforma ZooXXI reclama que s'incrementi l'import provisional de la sanció fixada, de 28.251 euros, i que es tanqui l'ocellera on van morir les aus. Així mateix, l'organització exigeix el comís immediat de tots els primats de la Galeria dels titís.

L'expedient sancionador obert contra el Zoo de Barcelona indica que la instal·lació que acollia les nou aus que van morir durant el temporal Glòria -cinc becs d'alena, una fredeluga armada i tres xarxets marbrencs, aquests últims en perill d'extinció- "era i és inadequada" perquè no ofereix cap espai interior que permeti als animals refugiar-se, tal com exigeix la normativa.

Després que cinc aus morissin durant el primer episodi de pluges tempestuoses amb la DANA de 2019, la Generalitat conclou ara en l'expedient que el Zoo no va fer res per evitar la mort dels ocells durant el temporal Glòria. "Els ocells, doncs, una altra vegada, van haver de patir i suportar les condicions meteorològiques, sense possibilitat de refugiar-se", apunta la investigació.

Davant d'aquestes conclusions, ZooXXI ha presentat al·legacions a l'Acord d'Iniciació de l'expedient sancionador per demanar que es clausuri l'ocellera on van morir les aus i que s'incrementi l'import provisional de la sanció, atesa la "pèrdua de biodiversitat" causada, la "irreparabilitat dels danys" provocats amb la mort de les aus i la "transcendència social" del Zoo de Barcelona.

A més, la coordinadora jurífica de ZooXXI, Anna Mulà, ha demanat aquest dijous en roda de premsa que es tingui en compte per fixar la sanció econòmica el "lucre" obtingut per la institució amb l'exposició dels animals, ja que "no és acceptable que fer front a una sanció sigui més aventatjós" que renunciar als beneficis generats. Alhora, ha demanat que es valori el factor de la "reiteració", atès que han mort aus en dos episodis de temporals. "Tot això està afectant les finalitats que té el zoo de conservació, de benestar animal, de seguretat dels animals i de l'educació i formació de les persones", ha lamentat Mulà.

Així mateix, la plataforma ha reivindicat que l'expedient incoat s'ampliï per incloure tots els fets que va denunciar davant del Departament de Territori i Sostenibilitat el desembre de 2020, com ara l'alta mortalitat registrada entre els petits primats. "El públic no sap que gairebé estan morint totes les cries, que existeix un problema persistent de maneig que és la manca de personal per cuidar aquests animals, que podria estar donant lloc a aquesta alta mortalitat des del 2017", ha expressat Mulà.

Per això, ZooXXI ha demanat el comís immediat de tots els exemplars de la Galeria dels titís i, davant d'una situació que considera "insostenible", ha exigit la renovació de tota la direcció del Zoo via concurs públic.