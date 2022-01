Les persones que donin positiu en un test d'antígens que s'hagin fet a casa (autodiagnòstic) podran notificar-lo per telèfon a la farmàcia, que activarà el circuit. Així, la farmàcia farà constar el resultat positiu de la covid-19 a la història clínica i això permetrà notificar els contactes estrets i tramitar la baixa laboral.

La directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckel, ha anunciat la mesura davant de les altes incidències de casos de la sisena onada i ha remarcat que es posa en marxa amb caràcter temporal i complementari a les altres vies. D'entrada, la notificació es podrà fer a unes 1.300 farmàcies (la meitat de les oficines de Catalunya). Aquesta via està pensada per a persones asimptomàtiques o amb símptomes lleus.

Craywinckel ha emmarcat aquesta mesura en un context en què les incidències de covid-19 són molt elevades i de pujada encara de contagis, així com d'ingressos als hospitals. L'objectiu, ha dit, és: "Facilitar que els pacients que realment ens necessiten puguin arribar amb més facilitat al sistema i que les persones amb una base asimptomàtica o símptomes molt lleus no hagin d'arribar-hi si no és necessari".

Aquest nou canal entra en funcionament aquest mateix dilluns i la notificació, la podran fer totes aquelles farmàcies que es troben adherides al programa de tests d'antígens supervisats, unes 1.300. En la roda de premsa per presentar la mesura, el president del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, Jordi Casas, ha assenyalat que hauria estat "ideal" que totes les farmàcies poguessin fer la notificació, però que han optat per recórrer a la xarxa d'establiments que ja tenen l'aplicació per notificar positius davant de la urgència de la situació. La llista es podrà ampliar.

Procediment

Quan una persona obtingui un resultat positiu en el test d'antígens ràpids (TAR), es posarà en contacte amb la farmàcia preferentment a través d'una trucada telefònica, ja que s'ha d'aïllar de seguida. Casas ha indicat que, en el cas que la farmàcia comuniqués, s'hi intenti contactar per correu electrònic o que un familiar s'hi desplaci, però no la persona contagiada. El president del Consell de Col·legis Farmacèutics demana "paciència" i "comprensió" perquè la mesura afegirà "càrrega" de feina a les farmàcies.

La persona que hagi donat positiu s'haurà d'identificar al farmacèutic facilitant-li el número de DNI o el CIP (codi d'identificació personal) de la targeta sanitària i haurà d'indicar la marca del test per comprovar que s'ha realitzat la prova. El farmacèutic introduirà el resultat positiu a la història clínica del pacient, que rebrà un SMS per accedir a l'eina de rastreig ContacteCovid.cat, on podrà reportar els contactes estrets o demanar la baixa.

Craywinckel ha destacat que aquest sistema es basa en "la confiança en la població" i que no demanaran cap comprovant del resultat, com una fotografia. En aquest sentit, creu que les notificacions falses de positius seran mínimes, bàsicament, ha subratllat, perquè esperen responsabilitat de la població, perquè no tindrien gaire sentit i perquè no són una banalitat, ja que un positiu activa un circuit.

La mesura respon a la "realitat" dels tests a casa

La directora del CatSalut ha recalcat que aquesta nova via de notificació ha de "facilitar molt la recollida de positius" en el context actual i ha argumentat que volen respondre a la "realitat" de la sisena onada en plenes festes nadalenques, en què moltes persones han comprat tests i se n'estan fent a casa. Per les incidències actuals, molt elevades, està havent-hi molts positius. Craywinckel ha afirmat que volen "facilitar" la comunicació del resultat i que "aquestes persones no s'hagin de passejar [pel sistema sanitari]".

"Ens trobem en una situació que, en plena sisena onada, no és fàcil accedir als canals habituals, com el 061 o els CAP. La farmàcia no és una via substitutòria, sinó addicional per facilitar la comunicació del resultat", ha afegit per la seva banda Casas.

El preu dels tests a l'estat espanyol, molt controvertit

El president del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), Jaume Padrós, ha criticat el preu dels tests i demana que se'n garanteixi el subministrament i l'accessibilitat. A través de les xarxes socials, Padrós veu "escandalós" que no hi hagi un preu "fixat" per als tests d'antígens ni "assequible" i ha instat el Ministeri de Sanitat a canviar aquesta situació.

Preguntat per aquesta qüestió, Casas ha atribuït el preu a una cadena de subministrament "complicada" i ha indicat que l'IVA del test és 0 per ser un producte de primera necessitat. El president del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona ha assenyalat que el preu hauria de ser "el més baix possible i fins i tot subvencionat en alguns casos" i que és "trist" que en una situació com l'actual el preu depengui del teixit productiu i la demanda. Casas ha dit que es troben en contacte amb el Ministeri perquè el subministrament estigui garantit i per reduir-ne el preu, però no ha donat cap més detall.