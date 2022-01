El líder d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, ha apel·lat al Tribunal de Justícia de la Unió Europea pel rebuig inicial al recurs contra el Parlament Europeu per haver-lo substituït en l'escó per Jordi Solé. El 15 de desembre la defensa de Junqueras va recórrer en última instància al TJUE després que el Tribunal General de la UE desestimés la primera queixa.

El líder republicà manté una batalla judicial a Luxemburg pel seu escó a l'Eurocambra amb diversos recursos, però pràcticament tots han estat rebutjats en primera instància. Tot i això, el seu equip jurídic no tira la tovallola i els ha recorregut tots davant del TJUE. En paral·lel, el republicà té un altre procediment judicial a Espanya pel mateix cas.

El líder d'ERC es va presentar a les eleccions europees del maig del 2019 i va ser escollit, tanmateix el Tribunal Suprem no li va permetre sortir de la presó per acatar la Constitució i ser reconegut com a eurodiputat. Al desembre del mateix any, el Tribunal de Justícia de la UE va dictaminar que el Suprem havia d'haver demanat permís a l'Eurocambra per mantenir-lo a presó perquè Junqueras tenia immunitat.

A més, va assegurar que la condició d'eurodiputat s'obté només per la "mateixa elecció" a les urnes, qüestionant que el jurament de la Constitució fos un requisit imprescindible per ser eurodiputat.

El Tribunal Suprem va decidir a principis de 2020 que la immunitat de Junqueras reconeguda pel TJUE "no impedia ni el judici ni el dictat de la sentència" pel cas de l'1-O i que, per tant, la condemna de Junqueras comportava la suspensió del mandat com a eurodiputat. Arran de la decisió del Suprem, el president del Parlament Europeu, David Sassoli, va declarar vacant l'escó de Junqueras el gener del 2020. El líder d'ERC ho va impugnar davant del Tribunal General de UE amb una sèrie de recursos. També va recórrer a Espanya la decisió del Suprem.

Batalla a Luxemburg

El cas principal a Luxemburg és el recurs de Junqueras contra la decisió del Parlament Europeu de declarar vacant el seu escó, que va ser desestimat pel TGUE el desembre del 2020 i que ara està estudiant el TJUE. Luxemburg s'ha negat en dues ocasions a aplicar mesures cautelars per aquest cas. A més, hi ha un parell de recursos col·laterals: contra la substitució en l'escó per Jordi Solé i contra el pagament parcial del sou com a eurodiputat. El primer recurs es va rebutjar i aquest passat desembre es va apel·lar al TJUE. El segon encara està pendent de resolució al TGUE.

D'altra banda, Junqueras tenia dos recursos previs al reconeixement de la seva immunitat per part del TJUE el desembre del 2019. En aquests, el republicà es queixava que l'Eurocambra no havia pres mesures per confirmar la protecció parlamentària, tal com havien demanat diversos eurodiputats. Tots dos recursos van ser desestimats pel TGUE i la defensa del líder d'ERC no ha apel·lat.