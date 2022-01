La Marató de Donació de Sang de Catalunya arrencara aquest dissabte amb l'objectiu d'aconseguir 10.000 donacions i recuperar unes reserves que estan molt baixes a causa de la covid. A Manresa, hi haurà un punt habilitat a la Fundació Althaia a partir del 8 de gener que s'estendrà fins al dia 15.

Enguany, la Marató de donació de sang s'inaugurarà a la Universitat de Barcelona al vestíbul de la Universitat de Barcelona, en l'edifici central de la plaça Universitat. Per primera vegada s'hi podrà donar sang els dies 8 i 9 de gener; dissabte i diumenge. També es podrà donar sang als principals hospitals catalans i a les més de 40 campanyes de donació organitzades arreu de tot Catalunya.

En la setmana de durada de la marató, els organitzadors esperen recuperar les reserves, que estan molt baixes després de les vacances de Nadal i en un moment de rècord de contagis de la Covid-19.

"La nostra situació de reserva és sincerament baixa", ha lamentat el director del BST, Francesc Gòdia, qui ha indicat que, al factor de les vacances que sempre fa disminuir les donacions, s'afegeix aquest any les freqüents anul·lacions de cites prèvies perquè els donants donen positiu de la Covid-19 o són contacte estret, i llavors han d'esperar un mes.

Si bé les reserves habituals de seguretat del BST són 10.000 unitats, actualment disposa de la meitat, ha precisat Gòdia.

Encara que la situació de les reserves és dolenta en aquests moments, en el conjunt del 2021 -any en el que s'ha recuperat l'activitat quirúrgica i la demanda de sang- hi ha hagut més donacions que el 2019, abans de la pandèmia, concretament 11.000 més.

A més de remuntar la situació de les reserves, el BST persegueix un altre objectiu: assegurar el relleu generacional de donants habituals que, per edat o malaltia, deixen de donar (unes 20.000 persones a l'any)."Volem incorporar més gent jove a la població de donants", ha destacat Gòdia, que ha subratllat que l'objectiu de la marató és aconseguir 10.000 donacions en total i que 2.000 d'aquestes siguin de primers donants.

En aquest sentit, el BST ha llançat una campanya que anima els joves a formar part de la "GeneracióD (generació donant)", que no té una edat en concret però comparteix el compromís amb la solidaritat i l'altruisme, ha explicat.

"Influencers" com Long Li Xue, Berta Aroca o Rustem ja s'han animat a formar part de la GeneracióD i donaran sang per primera vegada en aquesta marató, per animar altres joves a fer el mateix.

A més, el Banc de Sang inaugura per a aquesta marató un compte de Tiktok, una eina que se suma als altres canals a través dels quals l'entitat animarà a donar.