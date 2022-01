La ministra d'Educació, Pilar Alegria, ha celebrat aquest dimecres la decisió "unànime" assolida aquest dimarts per part del govern espanyol i les comunitats autònomes per mantenir el retorn presencial a les aules el 10 de gener. En una entrevista a Onda Cero ha afirmat que aquesta és una "decisió encertada" i "oportuna". La ministra ha afirmat que es mantenen els protocols que ja existien l'any anterior, també pel que fa a les quarantenes, i ha agraït "l'esforç" que els professors i estudiants han fet per aconseguir que les escoles i centres educatius siguin "el que són: espais segurs".

"Un cop la vacunació està tan implementada i els protocols estan tan reforçats era important començar el curs presencial el 10 de gener", ha dit la ministra, que ha recordat que fins ara el que ha funcionat "és el compliment estricte del que diguin les autoritats sanitàries". Pel que fa a la possibilitat de modificar les quarantenes i permetre que els alumnes no contagiats mantinguin les classes encara que es detecti un cas, la ministra ha afirmat que la qüestió s'ha d'abordar a la ponència d'alertes i a la Comissió de Salut Pública. De moment, ha apuntat, es mantenen els protocols que han funcionat durant els últims mesos. Alegría també ha apuntat que les baixes dels professors que es contagien "s'estan cobrint sense problemes". Reducció del nombre d'interins La ministra també ha afirmat que un dels objectius del seu ministeri és reduir interins al sector de l'educació. "Des de l'aprovació de la llei educativa, un dels compromisos del Ministeri que abordarem pròximament amb comunitats autònomes i els sindicats és l'estatut docent, que entre altres ha de tractar la qüestió dels interins". Segons la ministra, debatran aquesta reducció d'interins ben aviat. "En les pròximes setmanes, quan tornem de Nadal, ens queda una feina amb les comunitats autònomes i els sindicats per abordar aquesta qüestió", ha afirmat. Pel que fa a la possibilitat que els interins tinguin avantatge en les pròximes oposicions, ha dit que en aquest moment "estem treballant encara en els esborranys i serem cauts i prudents per poder-ho treballar i abordar amb les comunitats i els representants aquesta qüestió".