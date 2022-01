La Federació d'Ensenyament de la USOC reclama als Departaments de Salut i d'Educació que es facin cribratges generalitzats a tots els centres educatius en tornar de les vacances de Nadal alternant tests d'antígens i PCR. En un comunicat el sindicat també demana que s'asseguri una protecció específica de tot el personal més vulnerable davant d'un contagi de covid i exigeix més dotació de plantilla. Alhora, creu que cal rebaixar les ràtios per esponjar els grups i col·locar aparells de filtratge i purificació d'aire a totes les aules per garantir una ventilació correcta.

La USOC remarca que la sisena onada de la pandèmia està "desbocada" i rebutgen que la tornada de l'escola es faci "a qualsevol preu". Per això, defensen una presencialitat amb seguretat. "La salut laboral de tot el personal que treballa als centres educatius, així com de la resta de la comunitat educativa no pot estar en joc", alerten. En aquest context, avisen que la tornada a l'escola pot comportar un risc de contagis "elevat" a les aules, especialment en l'alumnat que no ha rebut cap dosi de la vacuna i apunten que això ja es va veure els darrers deu dies de desembre.