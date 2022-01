La Comissió de Salut Pública ha aprovat un canvi en el protocol i passa a recomanar que s'eliminin les quarantenes als centres educatius si hi ha menys del 20% de la classe contagiada de covid-19 o menys de cinc positius. Segons ha informat el Ministeri de Sanitat aquest divendres, només s'haurà de confinar l'aula si hi ha cinc o més casos positius o afectació del 20% o més dels alumnes del grup en un període igual o inferior a set dies.

Fins ara, en les etapes d'educació infantil i primària, on la vacunació amb pauta completa encara no és majoritària, el confinament de la classe s'havia de fer quan es detectava un positiu. La Comissió de Salut Pública recomana aquesta modificació "amb l'objectiu de garantir la presencialitat".

USTEC exigeix que no s'apliqui la nova reducció

El sindicat USTEC ha criticat aquest divendres el canvi en el protocol covid per a la tornada a les aules i ha exigit que no s'apliqui la reducció de quarantenes. La portaveu nacional d'USTEC, Iolanda Segura, ha indicat a l'ACN que la decisió del Ministeri de Sanitat d'eliminar les quarantenes als centres educatius si hi ha menys del 20% de la classe contagiada o menys de cinc positius és una "inconsciència" en ple auge d'òmicron i sense haver arribat al pic d'infeccions de la sisena onada. "És una mesura a tenir present més endavant, i sempre haurà d'anar acompanyada de cribatge", ha remarcat.

El sindicat de mestres i professors considera que, si es vol eliminar quarantenes, cal fer més proves PCR per descartar tots els possibles casos de covid-19 a les aules. USTEC valora positivament que el canvi de protocol aspiri a garantir la presencialitat, però insisteix que, per tallar la transmissió del virus a l'entorn escolar, cal incrementar el nombre de tests entre alumnat i personal docent.