La Generalitat ha manifestat la seva intenció de seguir "treballant" amb la CUP, però, alhora, aposta per "mantenir" la col·laboració amb En Comú Podem. Així ho afirma la consellera de la Presidència, la santpedorenca Laura Vilagrà, en una entrevista a l'ACN, on assegura que "no hi ha cap qüestionament" a l'executiu sobre aquesta qüestió.

La consellera fa una crida a la CUP perquè assumeixi la seva "part de responsabilitat" i "reforci el Govern" per dur a terme "transformacions" i iniciatives com la Renda Bàsica Universal. D'altra banda, Vilagrà espera que de la pròxima reunió de la taula de diàleg, prevista per al gener o febrer, en surti "un pas en el sentit de visualitzar un futur de sortida cap a l'autodeterminació i l'amnistia". També insisteix que "seria bo" que Junts tornés a la taula.

El Govern entén que, sense la CUP, "difícilment" podrà dur a terme els grans projectes per al país. Vilagrà afirma en l'entrevista a l'ACN que els anticapitalistes haurien de "reforçar" i "no desgastar" l'executiu, ja que les "grans transformacions" requereixen un "Govern fort". "La CUP ha de veure com reforça la posició del Govern per dur a terme qualsevol iniciativa", remarca Vilagrà, que reitera que per a projectes socials -com ara la Renda Bàsica Universal- el suport de la CUP és "necessari".

En aquest sentit, la consellera de la Presidència conclou que el Govern vol "cuidar la majoria de 52% independentista" i que, malgrat el 'no' dels anticapitalistes al pressupost del 2022, el Govern vol "treballar intensament" amb ells: "És important i estratègic, no volem abandonar aquesta línia", assevera Vilagrà.

Mantenir la sintonia amb els comuns

A Palau, però, també aposten per mantenir les relacions amb En Comú Podem: "És positiu i important que, amb aspectes nacionals i socials, com el català o l'habitatge, tinguem la col·laboració i la implicació dels comuns", remarca Vilagrà. La consellera recorda que el vincle amb aquest espai "no ve d'ara" i que s'ha anat treballant "històricament", i considera "bo" mantenir la "línia de treball" amb el grup de Jéssica Albiach.

Taula de diàleg i bilateral

Vilagrà també ha repassat l'agenda negociadora amb l'Estat, que a curt termini passa per la taula de diàleg i la Comissió Bilateral. Pel que fa a aquest segon òrgan -la consellera presideix la delegació catalana-, Vilagrà explica que ja s'han tancat per la setmana que ve les reunions preparatòries, a nivell tècnic i polític, entre la Generalitat i la Moncloa.

Posteriorment, es reunirà la Comissió Bilateral, entre finals de gener i principis de febrer. El Govern vol que s'hi concretin temes com les beques menjador i altres aspectes econòmics "endarrerits", i que hi constin a l'ordre del dia.

Pel que fa a la taula de diàleg -Vilagrà també en forma part, al costat del conseller Roger Torrent-, apunta que a la propera reunió s'hi ha de constatar algun "avenç": "Esperem un pas en el sentit de visualitzar un futur de la sortida cap a l'autodeterminació i l'amnistia". La consellera, però, admet que un procés negociador com aquest "no és gens fàcil", i que no es pot esperar que de la propera trobada en surti el tancament del procés.

Vilagrà remarca que el més "important" són els "resultats" de la taula de diàleg, i no la data. Tot i això, apunta que el Govern només contempla que la propera reunió sigui entre el gener i el febrer: "No volem excuses, la pandèmia no ho pot ser i les eleccions a Castella i Lleó tampoc".

Preguntada per la via del referèndum unilateral, reclamat per la CUP i Òmnium, Vilagrà afirma que no se n'ha parlat al Govern: "No hem obert la nova opció en aquests moments. Hem d'exhaurir totes les opcions". Això sí, avisa que qualsevol nova proposta s'ha de concretar "de forma consensuada" per tot l'independentisme. En aquest sentit, la consellera de la Presidència espera que aquest 2022 s'intensifiqui la "coordinació estratègica" del moviment.

Demanen a Junts que torni

Vilagrà també ha instat Junts a tornar a la taula de diàleg. El president del Govern, Pere Aragonès, manté que tots els representants han de ser membres de l'executiu, però JxCat continua sense canviar els seus noms. La consellera, doncs, espera que el partit de Jordi Sànchez "estigui" a la taula de diàleg: "Ho esperem, perquè la mesa sigui el màxim de forta possible. La porta sempre estarà oberta".

Finalment, i malgrat les diverses discrepàncies entre ERC i Junts -també al Govern-, Vilagrà descarta cap avançament electoral: "Les properes eleccions seran municipals". La consellera subratlla, a més, que seran "molt importants" perquè els partits independentistes es puguin "reforçar" per tenir més "empenta política".