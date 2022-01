El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori ha resolt concedir 300.000 euros en subvencions a 59 ajuntaments i un consell comarcal per cobrir part de les despeses de neteja de carreteres municipals afectades per la neu el 2021. Aquests ajuts permeten als ajuntaments sufragar part de les tasques de retirada de neu i gel; l'adquisició, emmagatzematge i distribució de potassa o d'altres productes anticongelants; l'arrendament, posada a punt i adquisició de carburant de les màquines de neteja, o les despeses de personal. Poden optar-hi els municipis i consells comarcals de l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i l'Aran.

Els municipis d'aquestes zones se situen a una altitud superior a les de la resta de Catalunya, el que implica que es puguin veure més afectats per les nevades que es produeixen cada any, especialment durant la temporada d'hivern. La línia de subvencions que el departament impulsa des de fa anys té com a objectiu pal·liar les despeses recurrents que han d'afrontar aquests ajuntaments per mantenir les seves carreteres en bones condicions d'accessibilitat. També contribueix a minimitzar els desequilibris territorials que els comporta la seva situació geogràfica.

Els beneficiaris de les subvencions per actuacions del 2021 de les nostres comarques han estat repartits per les zones de muntanya on la neu és més habitual. Al Berguedà l'han rebut els municipis de Casserres, Castellar de n'Hug, Cercs, Gósol, la Nou de Berguedà, la Pobla de Lillet, Saldes, Vallcebre i Vilada. En el cas de la Cerdanya, els beneficiaris han estat els consistoris de Bellver de Cerdanya, Bolvir, Fontanals de Cerdanya, Guils de Cerdanya, Lles de Cerdanya, Montellà i Martinet, Prats i Sansor, Prullans i Urús. Pel que fa al Solsonès, la subvenció s'ha concedit als ajuntaments de Castellar de la Ribera, la Coma i la Pedra, Guixers, Lladurs, Llobera, la Molsosa, Odèn, Olius, Pinós, Riner, Sant Llorenç de Morunys i Solsona.