El portaveu de CatComú, Joan Mena, ha reclamat a la Generalitat que dugui a terme "un operatiu especial de tests massius" per detectar quantes persones tenen covid-19. La mesura forma part d'una bateria d'iniciatives que ha proposat aquest dilluns en una roda de premsa i que també inclou promoure el teletreball, ajudes als sectors més afectats per les restriccions i un reforç de l'atenció primària. "Que els milers de treballadors contractats per fer front a la pandèmia de covid-19 i les 300 noves UCI siguin estructuralment necessàries i, per tant, es quedin", ha demanat.

Segons Mena, la Generalitat ha pecat de "falta de previsió" i ha "generat una sobrecàrrega de l'atenció primària". Això ha provocat baixes per depressió i un augment de la demanda d'ajuda psicològica entre els sanitaris que ha xifrat en un 30%. Aquest estrès i el fet que el coronavirus evolucioni ha de provocar "una transició per gestionar la pandèmia d'una forma diferent". "Ja no som al març de 2020. Les mesures que s'apliquin han de ser per caminar cap endavant, no per tornar enrere", ha advertit el també diputat al Congrés. Sobre l'anunci del president espanyol, Pedro Sánchez, que el govern de l'Estat regularà el preu dels tests d'antígens, Mena ha celebrat la mesura tot i que "probablement hauria d'haver arribat abans" i ha demanat acompanyar-la del reforç a l'atenció primària que reclamen els comuns.