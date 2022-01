La portaveu i vicepresidenta de JxCat, Elsa Artadi, ha criticat aquest dilluns que el debat entorn de la taula de diàleg s'estigui reduint, a parer seu, "a la data i al lloc" de la reunió. En roda de premsa des de la seu del partit, Artadi ha dit que veuen amb "perplexitat" que no s'estigui parlant de quins seran els continguts de la trobada ni del rol que hi tindran qüestions com el dret a l'autodeterminació o una llei d'amnistia.

Per a la portaveu, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és qui està marcant "unilateralment" l'agenda. De fet, l'ha acusat a ell i al govern que presideix de no tenir "cap compromís" amb la negociació. "Una taula de diàleg sense reunions no és ni taula ni diàleg", ha dit.

Artadi també ha insistit que Junts no pretén canviar la seva proposta de delegació per a quan es reuneixi la taula de diàleg. En l'última ocasió finalment no hi va haver representació de la formació, ja que se'ls va demanar que hi enviessin representants del Govern i des de Junts van argumentar que l'acord permetia que els representants ho fossin del partit.

D'altra banda, Junts té previst celebrar el seu Congrés Nacional aquest dissabte, 15 de gener, que serà telemàtic per la situació de la pandèmia. Entre altres punts, el partit aprovarà el reglament que se seguirà per a les primàries per escollir els caps de llista de les eleccions municipals del 2023. Segons ha explicat Artadi, durant la redacció del document han rebut moltes al·legacions i aportacions del territori, que han anat incorporant al text.