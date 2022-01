Més de 150 persones s'han concentrat aquest dilluns al vespre a la plaça de l'Església de Vila-seca (Tarragonès) per protestar contra la sentència del TSJC que obliga a l'Institut Ramon Barbat i Miracle a impartir el 25% de les classes en castellà en un curs de quart d'ESO. En la protesta, hi han participat famílies afectades, les quals han denunciat que la resolució judicial vulnera els drets lingüístics dels seus fills. "Volem una escola inclusiva en català, el català és una llengua menystinguda i a Vila-seca molt més", ha assegurat la Pilar Murcia, mare d'una alumna d'aquest centre educatiu. Les famílies i els representants del sindicat d'USTEC també han reclamat al Departament d'Educació que vetlli per l'escola pública i en català.

La concentració, encapçalada per una pancarta amb el lema 'Ara i sempre l'escola en català' ha arrencat amb la lectura d'un manifest per part de famílies afectades per la sentència que va dictaminar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) dimarts passat. El tribunal va estimar parcialment la denúncia d'una família de l'Institut Ramon Barbat i Miracle i va ordenar que l'alumne i els seus companys de curs rebin un ensenyament que inclogui el castellà "com a llengua vehicular" en una "proporció raonable". En el manifest, s'ha defensat el model d'immersió lingüística i s'ha demanat més implicació dels governs per defensar la llengua catalana a l'escola.

La Pilar Gil, mare de dues alumnes afectades per la resolució judicial, ha explicat que el curs passat les seves filles ja van estudiar física i química i tecnologia en castellà, de forma cautelar, arran de la denúncia de la família i, que enguany, el centre imparteixen socials i matemàtiques en castellà per complir amb la sentència. "Els meus pares són andalusos, jo i les meves filles som castellanoparlants, vaig estudiar en català i no tinc cap problema igual que les meves nenes; es desenvolupen magníficament en castellà i català", ha afirmat.

La mare ha lamentat que el tribunal hagi fixat l'obligatorietat d'impartir el 25% de les classes en castellà i ha assegurat que no hi ha crispació entre l'alumnat. "Les meves filles es porten molt bé amb el nen, és la mare qui ha posat la denúncia", ha afegit. En la protesta també hi ha participat la Pilar Murcia, que és mare d'una alumna del centre. En el seu cas, ha denunciat el "silenci" de l'equip directiu i de les administracions. "Aquesta resolució no té raó de ser, el castellà és la llengua dels carrers i dels patis al territori", ha etzibat Murcia.

Per la seva banda, la portaveu d'USTEC-STEs de Tarragona, Laura Ferré, també ha defensat l'actual model d'immersió lingüístic i ha rebutjat la resolució del TSJC. "Creiem que el model d'immersió és un model d'èxit, d'inclusió, de cohesió social, i quan acaben l'etapa educativa els alumnes acaben assolint les competències lingüístiques amb ambdues llengües", ha manifestat. Per això, ha reclamat al Departament d'Educació que vetlli perquè el català sigui la llengua vehicular.

La protesta ha acabat amb el clam 'Ara i sempre, escola en català' i amb el Cant dels Segadors. Entre els participants hi ha assistit l'alcalde Vila-seca, Pere Segura i alguns regidors del govern municipal, així com membres dels partits polítics del municipi, com ara Decidim Vila-seca (ERC). A banda, també hi ha participat un home amb una pancarta a favor d'impartir el 50% de les classes en castellà.