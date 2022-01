L'expresident de la Generalitat Quim Torra descarta presentar-se a la llista electoral d'un partit perquè diu que té "incompatibilitat" amb el funcionament de les formacions polítiques. Així s'ha expressat en una entrevista a 'Els Matins de TV3' després que el 3 de gener hagi complert la pena d'inhabilitació d'un any i sis mesos que li va imposar el TSJC per treure fora de termini una pancarta de la façana del Palau de la Generalitat en favor dels presos i exiliats. Pel que fa a la taula de diàleg s'ha mostrat molt crític assegurant que "no porta enlloc" i creu que el camí és el que va passar el 2015, però s'ha mostrat preocupat pel "desànim i mobilització" dels joves i pel que ha anomenat "gàbia constitucional".

Torra ha dit que no se sent còmode amb l'actual sistema de partits i, per tant, que no es veu en una llista d'un partit polític. En aquest sentit, ha lamentat, que en aquests moments els polítics es deuen als seus partits. I ha afegit que és un "problema greu" que la "partitocràcia" estigui molt més preocupada per les eleccions municipals que per qualsevol altra cosa. Una desconfiança amb els partits que també inclou JxCat. I ha criticat que el seu secretari general, Jordi Sànchez, hagi dit que la formació no té full de ruta.

De totes maneres, Torra compta amb una nova inhabilitació, ja que el 17 de març el tornen a jutjar per una altra causa per desobediència. Aquesta vegada serà un jutjat ordinari i no el TSJC qui prendrà la decisió. I, en aquest sentit, l'expresident ha preguntat si hi haurà un jutge a Catalunya que respecti els drets fonamentals i empari la llibertat d'expressió.

Torra ha posat en dubte que existeixi la taula de diàleg perquè, segons ha dit, només ha vist fotografies de gent que es reunia. Considera que "no porta enlloc" perquè Catalunya "no té força per negociar res" ja que l'actual Govern "ha apostat per una gestió autonòmica". I ha contraposat aquesta actitud de l'executiu de Pere Aragonès amb el que va presidir ell. Llavors, segons ha descrit, era un govern que apostava per la confrontació.

Pel que fa a una tornada a Catalunya de l'expresident Carles Puigdemont, ha avisat que només la seva tornada "no significarà que ens movem d'enlloc" i ha apostat perquè vagi acompanyada d'una mobilització popular i un "programa concret" per culminar la independència.

Segons Torra, podria passar el mateix que després de l'1-O, quan la declaració d'independència no es va defensar el carrer. I, per tant, ha preguntat per què serviria una eventual tornada de Puigdemont. "Per avançar en el procés? Ens portarà a unes eleccions autonòmiques? Ja ens ho aclarirà ell o el Consell per la República. Els ciutadans tenim prou maduresa per demanar que hi hagi claredat", ha afirmat.