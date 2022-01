Els ambulatoris catalans estan cada vegada més saturats: en les últimes hores han rebut prop de 100.000 pacients per covid. I és que el coronavirus segueix amb milers de contagis diaris, i a l’espera d’indicis clars que evidenciïn que s’ha arribat al pic, en les últimes hores s’ha tornat a notificar una xifra altíssima: 43.512 positius més a Catalunya, fet que augmenta de nou la mitjana setmanal que començava a descendir. Els responsables sanitaris demanen molta prudència, perquè l’atenció primària continua saturada i els hospitals continuen sumant ingressos i ocupant noves unitats de crítics amb pacients amb covid. Aquest dimarts s’han notificat 58 ingressos més i 20 persones més a les UCI, i ja són 520 persones les que estan en unitats de crítics.

Les visites dels pacients amb covid als ambulatoris continuen saturant l’atenció primària, malgrat que el Departament de Salut va derivar a les farmàcies la tasca de notificar els positius d’autotests d’antígens. L’atenció primària ha atès aquest dilluns 97.081 visites relacionades amb la covid, la xifra més alta notificada fins ara.

En canvi, la velocitat de propagació del virus (Rt) continua baixant: està a 1,09. Però l’índex de rebrot, que havia donat una treva, remunta molt lleugerament: passa de 3.858 a 3.896. En les últimes hores, a més, s’han notificat 89 morts, una xifra elevada que probablement té en compte víctimes no notificades durant el cap de setmana.

Altres indicadors de referència continuen també creixent, com és la incidència acumulada a 7 dies, que passa de 1.779 a 1.889, i la incidència a 14 dies: de 3.518 a 3.666. I la positivitat –el percentatge de resultats positius en proves PCR i tests d’antígens– és del 27,3%, cinc dècimes menys que ahir, però més de cinc vegades més del 5% que estableix l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per considerar una epidèmia sota control.

La situació per comarques

El Solsonès segueix al capdamunt del rànquing de les comarques amb el risc de rebrot més alt, amb 6.695 punts, per darrere de l'Alta Ribargorça (8.830 punts). Pel que fa a la resta que tenen mé perill es troben la Vall d’Aran (6.219) i el Pallars Sobirà (6.147), mentre que totes les altres estan per sobre dels 3.000 punts, quan el llindar de risc alt està situat en 100.El Barcelonès, la comarca més poblada, té avui un EPG de 3.886, un total de 120 més que ahir, amb una velocitat de propagació (Rt) d’1,10, una centèsima menys.

D'altra banda, cap municipi de les comarques de l'àmbit del Regió7 es troba entre els que tenen pitjors indicadors. Aquests són: Santa Perpètua de Mogoda (5.388), Amposta (5.125), Vilafant (5.124), Rubí (5.062) i Sant Adrià de Besòs (5.019).

Quan s'arribarà al pic de la sisena onada?

Diversos experts han coincidit que aquesta setmana Catalunya podria arribar al pic de la sisena onada: «S’ha frenat molt la pujada, així que el pic hauria d’estar a prop si no hi ha sorpreses», amb el retorn a la vida laboral i a les escoles després de l’aturada nadalenca, destacava aquest dilluns en declaracions a Catalunya Ràdio la investigadora del centre de biologia computacional Biocomsc, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Clara Prats. Però així mateix n’hi ha que s’han mostrat més cauts, com Daniel López Codina, investigador del mateix grup: «No tenim clar quan tindrem un descens important ni sabem quan arribarem al pic», explicava també ahir en una entrevista al ‘Bàsics’ de BTV.