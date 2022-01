La Generalitat no allargarà el toc de queda més enllà del 21 de gener, segons ha afirmat aquest dimarts en roda de premsa la portaveu del Govern, Patricía Plaja. Les dades epidemiològiques a Catalunya "mostren indicis de millora", ha justificat.

El toc de queda, validat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, s'aplica des de la nit del 23 al 24 de desembre a municipis de més de 10.000 habitants amb una incidència a 7 dies de 250 casos per cada 100.000 habitants. En total són 125 localitats, 11 de les quals de la Catalunya Central, entre elles Manresa, Berga i Igualada.

Sense calendari per a la resta de mesures

Més enllà del toc de queda, Plja ha assegurat que no es pot establir un calendari sobre la previsió de retirada de la resta de restriccions. Sí ha apuntat que després del toc de queda anirien la resta que afecten drets fonamentals, començant per la limitació a 10 persones en les trobades socials.

Plaja sí ha afirmat que no està previst que hi hagi canvis pel que fa a l'ús del passaport covid, ni pel que fa a començar a aplicar-lo en altres sectors diferents ni per deixar de fer-ho en els que està vigent actualment.

Pel que fa a l'oci nocturn, també ha respost que no hi ha una data fixada per a la seva reobertura perquè no es pot fixar i ha afirmat que s'escoltarà els experts i es continuaran analitzant les dades de la pandèmia per veure quan és possible fer-ho.

La Fecasarm alerta del retorn dels 'botellots'

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) considera que l'aixecament del toc de queda anunciat per la Generalitat per la setmana vinent pot provocar un augment dels 'botellots' si es manté l'oci nocturn tancat. Segons ha explicat a l'ACN el secretari general de la Fecasarm, Joaquim Boadas, això ja va passar el setembre passat i pot tornar a passar, sobretot si també s'aixeca la limitació de reunions a un màxim de deu persones.