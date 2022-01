L'excomissari José Manuel Villarejo ha afirmat aquest dimarts en seu judicial que l'atemptat de la Rambla de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost del 2017 va ser "un error greu" de l'aleshores director del Centre Nacional d'Intel·ligència, Félix Sanz Roldán, que "va calcular malament les conseqüències per donar un petit ensurt a Catalunya" els dies previs al referèndum de l'1-O. Segons Villarejo, ell va col·laborar després amb el CNI per "intentar arreglar l'embolic" generat per "l'atemptat de l'Imam de Ripoll".

Villarejo ja havia apuntat a la responsabilitat del CNI el 15 de gener del 2021 quan va declarar en un judici on estava acusat de calúmnies contra Sanz Roldán. Va afirmar que una font "molt important" havia avisat el CNI d'un "possible risc" d'atemptat a Barcelona, però "el CNI va dir que no era fiable" perquè "havia treballat per a ells, però en realitat era un espia marroquí".

En aquesta ocasió, però, l'excomissari apunta directament a la intencionalitat del que va ser director del CNI. Segons el seu relat, Sanz Roldán va cometre "un error greu" perquè "va calcular malament les conseqüències per donar un petit ensurt a Catalunya".

Una hipòtesi que no s'ha investigat

Ho ha afirmat durant el judici de tres de les branques del cas 'Tándem' que té lloc a l'Audiència Nacional i que jutja diversos dels encàrrecs que l'excomissari va dur a terme. La seva declaració apuntala les informacions sobre la vinculació del CNI amb els atemptats, encara que aquesta branca no es va investigar durant el judici que va acabar a principis de 2021 a l'Audiència Nacional, on Villarejo, malgrat les peticions d'algunes acusacions, no va testificar.

Tot plegat després que el diari Público donés a conèixer el 2019 la relació de l'imam de Ripoll amb el CNI.

ERC demana responsabilitats

ERC ha demanat les compareixences al Congrés del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i de l'exdirector del CNI Félix Sanz Roldán arran de les declaracions de l'excomissari. En una piulada a Twitter, Rufián ha afirmat que l'executiu espanyol "no pot callar" i ha exigit "explicacions immediates".

Sobre lo de Villarejo y el 17A.



Solicitamos YA estas comparecencias:



-Presidente del Gobierno

-Ministro del Interior

-Ex Director del CNI



Y reactivaremos las Comisiones de Investigación presentadas y vetadas.



Exigimos explicaciones inmediatas.



El Gobierno NO puede callar. pic.twitter.com/gvMCzDFqP8 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 11 de enero de 2022

Per això els republicans han registrat aquest dimarts les tres peticions de compareixença a la comissió d'Interior de la cambra baixa per "esclarir i prendre mesures" sobre les declaracions judicials de Villarejo. Rufián també ha afirmat que ERC reactivarà les comissions d'investigació sobre el 17-A "presentades i vetades".

Diversos polítics catalans reclamen esclarir els fets

La consellera Lourdes Ciuró ha qualificat el fet d'"ignominiós", i l'expresidenta Carme Forcadell ha apuntat que és "molt greu", alhora que ha reclamat aclarir les paraules de Villarejo.

Laura Borràs ha afegit que, "a la llum de les greus informacions aparegudes", ara és "absolutament imprescindible saber la veritat". "Aportar transparència a un atemptat tan greu és fonamental. Ocultar informació sota la premissa del secret oficial no aporta credibilitat, al contrari, desacredita". La presidenta del Parlament ha reclamat aprovar la comissió d’investigació al Congrés, que fins ara no ha rebut prou suports per a constituir-se. "Ara és l’hora de donar la cara i assumir les responsabilitats que corresponen", ha conclòs.

Era urgent i ara, a la llum de les greus informacions aparegudes, és absolutament imprescindible saber la veritat. Aportar transparència a un atemptat tan greu és fonamental. Ocultar informació sota la premissa del secret oficial no aporta credibilitat, al contrari, desacredita. https://t.co/6XIWxPutlB — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) 11 de enero de 2022

Per la seva banda, Ciuró ha subratllat que hi ha "una unitat policial d'un ministre que hauria permès un atemptat, protegit corruptes i perseguit adversaris polítics". "Alguns agents en actiu, condecorats i amb pagues vitalícies regulades per lleis franquistes encara vigents. Ignominiós. No demanem saber la veritat, ho exigim".

Una unitat policial d'un ministre que hauria permès un atemptat, protegit corruptes i perseguit adversaris polítics. Alguns agents en actiu, condecorats i amb pagues vitalícies regulades per lleis franquistes encara vigents. Ignominiós.



No demanem saber la veritat, ho exigim. https://t.co/XctKe8Ur7g — Lourdes Ciuró 🎗 (@lciuro) 11 de enero de 2022

El qui va ser conseller d'Interior durant els atemptats, Joaquim Forn -empresonat després per l'1-O, i indultat l'any passat-, ha preguntat què pensa fer la Fiscalia. "Xiular com ha fet el Congrés de diputats? Tenim dret a saber la veritat".

Què pensa fer la Fiscalia? Xiular com ha fet el Congrés de diputats?

Tenim dret a saber la veritat. https://t.co/hHpBL7Ul5Q — Joaquim Forn (@quimforn) 11 de enero de 2022

El conseller de la Presidència d'aleshores, Jordi Turull -també empresonat i indultat- ha preguntat amb retòrica si es tracta de "terrorisme d'Estat". "Que repugnants! I és que entre ells (togues i corts mediàtiques) s’ho taparan tot, sota la lògica de 'primero és la unidad y despues la verdad'", ha afegit.

Terrorisme d’Estat ? Que repugnants! i és que entre ells ( togues i corts mediatiques) s’ho taparan tot, sota la lògica de “primero és la unidad y despues la verdad”. #independència o #independència. https://t.co/sW1mMo3tsF — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 11 de enero de 2022

També hi ha dit la seva l'expresident Quim Torra: "Gravíssim. Ens trobaríem davant d’un crim d’estat. Cal arribar fins al final".

Gravíssim. Ens trobaríem davant d’un crim d’estat. Cal arribar fins el final. Estimat ⁦@JavierM21161125⁩, a tu i a totes les víctimes, us ho devem. https://t.co/tln0AJz28X — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 11 de enero de 2022

L'alcalde de Ripoll exigeix saber "la veritat"

L'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, exigeix que s'obri una investigació al Congrés de Diputats. El batlle, que ha qualificat de "greus" les declaracions de Villarejo, exigeix que "la veritat surti a la llum pública" i que "es convoqui de nou la comissió d'investigació al Congrés dels Diputats, sense el bloqueig dels partits". "És el que hauria passat en qualsevol estat democràtic", ha apuntat. "Les famílies de les víctimes han de saber la veritat per poder tirar endavant", ha afegit.

"Aquestes declaracions tornen a posar damunt de la taula sospites que havien aflorat", ha denunciat l'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, tot recalcant que la relació entre l'imam i el CNI "sempre ha estat plena d'interrogants".

L'alcalde ha recordat que l'aleshores director del Centre Nacional d'Intel·ligència, Félix Sanz Roldán, no va comparèixer en la comissió del Parlament de Catalunya que investigava els fets, però sí que ho va fer en la "d'assumptes reservats i secrets". "Potser davant de la gravetat d'aquestes declaracions sí que hauria de transcendir el què va dir i mai s'ha donat a conèixer", ha reclamat.

Després de les paraules de Villarejo, Munell ha anunciat que en el proper ple municipal es votarà un acord per exigir als partits amb representació a Madrid que impulsin una nova comissió d'investigació dels atemptats al Congrés dels Diputats.