L'exalcalde de Sabadell Manuel Bustos, del PSC, ha ingressat aquest dimecres a la tarda a la presó de Lledoners per complir la seva segona condemna del "cas Mercuri", que suma tres anys de presó, per ordenar a la policia local que retirés multes als seus familiars.

Segons han informat fonts penitenciàries, l'exalcalde ha entrat cap a les 18:00 hores d'aquesta tarda al centre penitenciari, situat a Sant Joan de Vilatorrada, sense esgotar el mes de termini que li va concedir l'Audiència de Barcelona per ingressar a la presó de forma voluntària ni recórrer la decisió del tribunal.

La condemna de l'Audiència de Barcelona per tràfic d'influències era per haver retirat multes de trànsit a familiars. Bustos ja havia estat condemnat anteriorment per un altre cas de corrupció en el marc de la mateixa investigació, però no va haver d'ingressar a presó. En el cas de les multes, l'exalcalde de Sabadell també havia intentat lliurar-se de la presó i va demanar la suspensió de la pena, però els tribunals li van denegar la petició.

Els fets que porten Bustos a la presó es remunten al 2012, quan el llavors alcalde de Sabadell va fer retirar dues multes d'aparcament a la dona i els seus dos fills grans. Els familiars de l'exalcalde van aparcar indegudament en una parada d'autobús i una zona de càrrega i descàrrega, respectivament, però Bustos va ordenar a la Policia Local retirar-los les sancions.

Aquesta és la segona condemna de presó que recau contra Manuel Bustos pel 'cas Mercuri', però la primera va ser inferior als dos anys –de setze mesos que no ha complert–. Era també per tràfic d'influències en l'anomenat cas Montcada. En aquella ocasió, Bustos va intercedir per nomenar a dit a un alt càrrec a l'Ajuntament de Montcada, manipulant el concurs públic.

Peces pendents de judici

Ara, a més, durant la seva estada a presó, Bustos podria continuar sumant condemnes per altres peces del 'cas Mercuri' pendents de judici. La més important és la que fa referència a l'adjudicació del contracte de residus i neteja viària de Sabadell a l'empresa Smatsa i el finançament irregular d'actes de campanya del PSC per part d'aquesta mateixa companyia.

Una altra peça pendent de judici és la que investiga contractacions públiques irregulars a altres administracions, com el Consorci de Residus del Vallès Occidental o l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en les que l'exalcalde de Sabadell també hauria tingut un paper actiu. En aquest cas, el de la peça 31 del 'cas Mercuri', Fiscalia demana vuit anys més de presó per a Bustos.

Altres peces secundàries que podrien esquitxar l'exalcalde són la possible malversació a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) o els pagaments irregulars amb targetes del Consell Comarcal. D'altra banda, en la peça principal del 'cas Mercuri', que investiga un cas de tràfic d'influències al voltant de l'Ajuntament de Sabadell, Bustos n'ha quedat fora.