ERC i EH Bildu han demanat conjuntament al Senat la compareixença de l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, a qui l'excomissari José Manuel Villarejo ha assenyalat en una declaració judicial com a responsable de "l'error greu", en paraules del mateix policia, del doble atemptat del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. També han sol·licitat la compareixença del ministre Fernando Grande-Marlaska i del president del govern Pedro Sánchez.

Sanz Roldán demanen que comparegui a la comissió de Defensa, per tal que aclareixi "les declaracions judicials" de Villarejo, ja que consideren que "va participar de manera directa o indirecta o per negligència" en l'atemptat del 17 d'agost. En el cas del ministre Grance Marlaska i del president Pedro Sánchez demanen la seva compareixença a la Comissió d'Interior, segons la documentació que ha tramitat la senadora Mirella Cortès (ERC) i el senador Gorka Elajabarrieta Díaz (EH Bildu).

Dimarts a la tarda, els diputats de grups catalans al Congrés (Junts, ERC, Pdecat i CUP), amb el suport de Compromís, BNG i EH Bildu) ja van demanar que s'obrís una comissió d'investigació per aclarir quina relació hi havia entre la persona que es va assenyalar com a cap del grup gihadista que va cometre l'atemptat, Abdelbaki Es Satty, el que era l'imam de Ripoll, i el CNI (Centre Nacional d'Intel·ligència). Des d'aquest dimecres al migdia, Cortès ha explicat que els impulsors de la iniciativa ja tenen els suports necessaris per demanar una comissió d'investigació al Senat. En aquest cas, als grups impulsors els cal sumar fins a 25 adhesions de diputats perquè ho exigeix el reglament de la cambra Alta. Hi seran, ERC-EHBildu (16 senadors), JxCat (5 diputats), i diputats de cadascuna de les següents formacions: Més x Mallorca, Compromís, Geroa Bai i Adelante And (4).

La petició de comissió es presentarà entre la tarda de dimecres i dijous al matí, segons la mateixa senadora. La creació de la comissió, tant al Congrés com al Senat, quedarà ara en mans de les cambres i els suports que tingui el govern del PSOE per evitar la seva creació.