El Govern ha reconegut "incidències" i "disparitat" en l'aplicació del nou protocol de la covid-19 als centres educatius, com demores en la recepta per al test (d'antígens TAR) quan l'infant ha estat contacte. La responsable dels programes intersectorials de Salut Pública en la infància i l'adolescència, Laia Asso, ha dit que els tempos per posar en marxa el protocol han estat "molt ajustats" després que la Comissió de Salut Pública estatal aprovés divendres els últims canvis, però confia que els desajustos quedaran solucionats aviat. Els responsables del protocol s'han reunit aquest dijous amb els directors de centres per aclarir qüestions com que el test d'antígens als contactes de positiu que no hagin de fer quarantena és molt recomanable, això no obstant, no obligatori.

En una roda de premsa aquest dijous amb el Departament d'Educació, ha insistit que els tempos per adaptar els protocols covid-19 coincidint amb el retorn a les aules després de les vacances de Nadal, marcat per la sisena onada, han estat "extremadament justos" i que això ha fet que la informació no arribés a les parts implicades amb "la celeritat" necessària.