El secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, s'ha mostrat "absolutament coincident" amb el contingut de la conferència que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pronunciat dimecres des de Madrid. En una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio', Sànchez ha dit diverses vegades que no vol generar polèmica amb la taula de negociació tot i refermar que Junts no creu que ara hi hagi les condicions perquè aquest espai "culmini favorablement". Pel que fa al discurs del líder del PSC, Salvador Illa, que també ha pronunciat des de la capital espanyola, Sànchez li ha replicat que ja es va fer un nou Estatut però ha agraït als socialistes catalans que "s'atreveixin" a posar propostes sobre la taula per poder discutir-les.

El secretari general de JxCat creu que el govern espanyol no està en predisposició de resoldre el conflicte polític i ha afegit que "lamentablement" els fets estan corroborant l'opinió del seu partit. Jordi Sànchez ha evitat parlar de la taula de diàleg com a via morta i s'hi ha referit com a via "lenta".

Després que Junts no participés en la reunió del setembre, el secretari general de la formació ha dit que encara no han tingut un "retorn" sobre l'estat de la situació de la taula de diàleg. Assegura però que no és un retret cap al president de la Generalitat, Pere Aragonès, i que no té "cap voluntat de generar polèmica". "Jo entenc que ara no tinguem informació perquè s'està treballant", ha afegit tot admeten que el seu partit tampoc l'ha sol·licitada.

Sànchez però ha advertit que el govern espanyol està "jugant" amb la taula de diàleg per "desgastar" l'independentisme. "El que no farem és legitimar un govern espanyol que utilitza l'aparença de la via de la resolució per guanyar temps i aparèixer en l'àmbit internacional com que ha resolt el conflicte", ha afirmat.

Malgrat aquesta opinió, Sànchez assegura que JxCat "no serà cap obstacle" i ha demanat que "ningú utilitzi Junts per culpar-los del fracàs d'una taula que sembla que no arrenca".

Preguntat sobre les "alternatives" a les què el president Aragonès ha començat a fer referència en cas que el diàleg fracassi, el secretari general de JxCat creu que el moment de construir-les "no només ja ha arribat sinó que ens està passant per sobre". Tot i que les alternatives, segons Sànchez, "no estan dibuixades amb claredat", sí que ha apuntat que "comencen a prendre forma".

El dirigent de Junts no creu que hi hagi una "reculada" de l'independentisme a nivell social, tot i admetre que aquesta qüestió era la prioritat número 1 el 2017 i ara no ho és. Per tant, segons ha apuntat, s'ha de treballar "per recuperar el terreny perdut" i que el procés torni a estar al lloc on estava fa 5 anys. I ha alertat que "si un problema no es fa visible, és difícilment resoluble".

Pel que fa a l'organització interna de Junts, Sànchez ha assegurat que no està ara sobre la taula la possibilitat de fer un Congrés per renovar els càrrecs de la formació. Tot i així no ho ha descartat i ho ha considerat, fins i tot, "probable". Ha volgut deixar clar, però, que en cap cas l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha plantejat que vol deixar la presidència del partit i ha afegit que "parlar de coses que no estan a l'agenda crea confusió".