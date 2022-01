La presidenta del Comitè Científic Assessor per la covid, Magda Campins, ha considerat que els tests d'antígens haurien de ser gratuïts per reduir la pressió a l'atenció primària. El dia que el govern espanyol ha de decidir el límit de preu d'aquestes proves, Campins ha insistit a Catalunya Ràdio que fa temps que en reclamen no el seu abaratiment sinó la seva gratuïtat. Ha afirmat que ara s'està recomanant a la gent que no acudeixi als CAP si presenten símptomes lleus i que es facin els tests a casa però ha recordat que hi ha qui no se'ls pot pagar. D'altra banda, ha considerat "absolutament imprudent" parlar de 'gripalització' de la covid i ha alertat que quan passi la sisena onada no s'estarà encara en aquest escenari.

La cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de Vall d'Hebron ha valorat positivament que es puguin preparar protocols per a escenaris futurs en que la covid no provoqui els "estralls" que causa actualment. Tot i això, ha insistit que és "massa aviat" per pensar que aquesta situació arribarà aviat, especialment en plena sisena onada, amb els casos "desbocats". Ha lamentat que el que es fa amb segons quins missatges és "confondre" a la població i donar la sensació que la pandèmia s'ha acabat, quan no és així. Pel que fa l'atenció als hospitals, ha reconegut que no s'ha arribat a un pic de saturació però ha afegit que els ingressats continuen pujant i que la previsió és que ho facin més del que es pensava en un principi. Ha recordat també que fa setmanes que s'estan desprogramant intervencions per l'ocupació a les UCI. Com el Departament de Salut i altres experts, Campins ha assegurat que sí que sembla que el creixement de casos s'ha alentit una mica però ha apuntat que es desconeix encara quan s'arribarà al pic i començarà el descens. Per últim, ha recordat que des del comitè d'experts no es va proposar el toc de queda i per això ha afirmat que no creu que deixar d'aplicar-lo a partir del 21 de gener produeixi massa canvis en la gestió de la sisena onada.