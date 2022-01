El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha posat un marc temporal a la possibilitat d'arribar a un acord en la taula de diàleg. En una entrevista a TVE, Aragonès ha assegurat que els governs català i espanyol tenen encara "per davant tota la legislatura de l'Estat" per a poder tancar un pacte. "Hi ha fins al final del període, fins a les eleccions generals, per a explorar la possibilitat d'una negociació que porti a un acord sobre el futur polític de Catalunya", ha dit.

A més, ha tornat a fer una crida al president espanyol, Pedro Sánchez, i al seu executiu per a que siguin "valents" i "arrisquin" posant sobre la taula una proposta. "Ara hi ha una conjuntura favorable a explorar sortides al Parlament i al Congrés", ha dit.