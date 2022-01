El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha rebatut aquest dijous les manifestacions de president de la Generalitat, Pere Aragonès, on va advertir l'Estat que cal que aporti "propostes concretes" a la taula de diàleg i el va emplaçar a ser "valent" per convocar un referèndum. En una conferència a la qual han assistit quatre ministres (Calviño, Bolaños, Sánchez i Llop), Illa ha afirmat que "no hi haurà referèndum d'autodeterminació" perquè la societat catalana està "farta de divisió". En tot cas ha afirmat que caldrà sotmetre al criteri dels catalans el que surti de la taula de diàleg i ha apostat per un nou Estatut perquè cal "corregir l'anomalia" que provoca que el marc vigent no sigui el que van votar els catalans.

Illa ha desplegat a Madrid les línies mestres de la seva tasca d'oposició a Catalunya, en el que ha definit com un projecte a favor del progrés i a favor d'un "diàleg sense terminis", sense "plans B, C o D" i amb "esperit constructiu".

Un plantejament que ha contraposat –sense citar-lo- al que va expressar Pere Aragonès aquest dimecres al vespre. "Jo no vinc a demanar ni exigir res a Madrid", ha dit Illa, i "en cap cas hi haurà ni referèndum ni amnistia".

"Nosaltres hem defensat sempre que hi hagi un diàleg i una negociació per arribar a acords i no estem en contra que aquests acords se sotmetin al criteri de la ciutadania", ha dit, "però li dic que un referèndum d'autodeterminació no n'hi haurà perquè no el vol la societat catalana".

Segons Illa, la societat catalana "està farta de divisions" i "vol respecte a les diverses formes de pensar i buscar punts d'unió". "Quan això s'ha produït, Catalunya ha estat imparable", ha dit abans de citar els Jocs Olímpics.

"Crec que això pot tornar a passar, però hem de buscar el que ens uneix", i "el referèndum és un plantejament divisiu".

En aquest marc, el primer secretari del PSC ha apuntat que Catalunya "ja viu un nou temps basat en enfortir vincles amb Espanya i Europa" i l'objectiu del país "ha de ser tornar a ser líder a nivell econòmic d'Espanya", amb un nou model finançament "just" i "solidari" i un millor autogovern. "No més, però si millor", ha dit.

"Corregir l'anomalia" de l'Estatut

Illa ha apuntat a la necessitat d'establir un nou marc estatutari, perquè al seu entendre "en algun moment caldrà corregir l'anomalia del fet que l'Estatut d'autonomia vigent en aquest moment no és el que es va votar".

"A Catalunya no existeix una majoria independentista del 52%, perquè els grups independentistes sumen un 48%" i el bloc independentista "s'ha trencat", ha dit, però "sí que existeix, ha dit, una majoria que vol mirar endavant" i que vol "enfortir el vincle amb Espanya" i "buscar el que ens uneix".

Demana a Aragonès diàleg entre formacions catalanes

Preguntat per la taula de diàleg a Espanya, Illa ha apuntat que ell és partidari d'un diàleg que s'ha de produir "prioritàriament a Catalunya". Un diàleg "franc" i amb "respecte" basat en la generació de "prosperitat" que podria servir, ha apuntat, per decidir la destinació dels fons europeus.

Per això ha emplaçat Aragonès a fer realitat el diàleg entre les formacions catalanes que està pendent de concretar-se. "Jo porto sis mesos pendent de la taula entre partits catalans", ha dit, i "si demanes això a Espanya, perquè tens por de fer-ho a Catalunya?".

"El castellà no és una llengua estrangera"

Illa ha afirmat que el PSC Estarà en un nou pacte per al català", però ha advertit que ha de ser "un pacte per a la convivència lingüística" i cal deixar clar que el castellà "no és una llengua estrangera" i el PSC "no tolerarà" que se la tracti com a tal.

"Anirà a fons" per la "purga" als Mossos

Pel que fa al relleu a la cúpula dels Mossos, Illa ha advertit que el PSC "anirà a fons" sobre uns moviments que "ens tenen molt preocupats". Ha afirmat que el govern d'Aragonès ha fet un canvi "per raons molt poc explicades" i s'aparta del càrrec Mossos que investigaven "dossiers delicats". "Sona totalment a purga", ha afirmat, i "no ens agrada gens".

No dona credibilitat a Villarejo

Illa ha rebutjat la possibilitat de donar credibilitat a les afirmacions de l'excomissari Villarejo sobre els vincles del CNI amb el 17A. "Jo estic amb els Mossos, que van investigar això i ho van portar a un jutge", ha dit, i "són una policia seriosa", mentre que "tothom coneix la credibilitat de Villarejo, que és zero". "Ja n'hi ha prou, perquè hi ha víctimes", ha dit, "i qui tingui alguna cosa, que oh porti al jutjat".