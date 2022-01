L’expresident de la Diputació de Barcelona per CiU Salvador Esteve es va desvincular ahir de la suposada trama de desviament de subvencions de la corporació provincial i va mantenir davant el jutge que mai havia tingut interès a atorgar ajudes a entitats concretes.

Segons van informar fonts jurídiques, Esteve va declarar com a investigat al jutjat d’instrucció número 1 de Barcelona per la seva presumpta vinculació amb una trama que va desviar almenys dos milions d’euros de subvencions per a cooperació de la Diputació de Barcelona en el primer mandat de CiU. Esteve va ser detingut al maig del 2018 per aquest cas de presumpta corrupció, primera fase de la macrocausa Volhov, que investiga el suposat desviament de fons a l’abric del procés.

L’investigat va ser president de la Diputació entre els anys 2011 i 2015, l’etapa que està sota sospita per presumpte frau en la concessió de subvencions destinades a cooperació a fundacions afins a CDC.

A la seva declaració, va recalcar que les subvencions passaven per la Intervenció i la Secretaria General de la Diputació de Barcelona abans de ser autoritzades i va afegir que mai s’havien atorgay ajudes si hi havia informes desfavorables d’aquests organismes interns.

La causa va arribar a comportar la imputació de 41 persones, entre elles l’excàrrec de CDC i president de la Fundació CATmón que va rebre les ajudes sota sospita, Víctor Terradellas, i el diputat de JxCat Francesc de Dalmases.