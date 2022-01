El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha reconegut aquest dilluns que hi ha dubtes sobre l’eficàcia del passaport covid amb la variant òmicron, la predominant des de fa setmanes a Catalunya. Per això, des del Govern s’ha decidit encarregar al comitè d’experts una avaluació per comprovar si aquesta eina és eficaç per frenar els contagis, que continuen imparables: en l’última setmana s’han constatat 200.000 positius nous.

Ho ha dit durant una visita a la farmacèutica Hipra d'Amer (Selva), on s’està ultimant la vacuna catalana contra la covid, juntament amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Allà ha exposat que estan constantment avaluant la situació de la pandèmia i la idoneïtat de les restriccions per frenar la propagació de la covid: «Les mesures que hem pres sabem que són contundents, però no han de durar un dia més del necessari». En aquest sentit, ha emplaçat a qualsevol decisió en el marc de la comissió de seguiment i no ha anticipat previsions de suavitzar restriccions, tot i que ja es va anunciar que el toc de queda nocturn decaurà aquest divendres.