El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat que en tota la Generalitat "no hi ha casos" de funcionaris que cobrin sous sense treballar, com sí que passa al Parlament. "Soc el president i m'ocupo específicament de l'àrea de Govern; puc assegurar que en l'Administració de la Generalitat no ens consta cap cas com aquest, ni des del punt de vista general ni en àmbits concrets", ha dit Aragonès.

I aquí, recordant que a Catalunya "hi ha divisió de poders", el president també ha volgut posar en relleu que correspon al Parlament resoldre sobre l'afer. "Qui ha de prendre les decisions és la mesa i la presidència del Parlament, i estic convençut que adoptaran les més oportunes", ha afirmat.

Torrent evita fer valoracions

El conseller d'Empresa i Treball i expresident del Parlament, Roger Torrent, ha evitat valorar la notícia. En un acte a l'empresa TAG Automotive de Terrassa (Vallès Occidental), Torrent ha assegurat que no havia pogut llegir les informacions en detall, descartant fer-ne cap valoració.

"Pel que fa a salaris, en l'anterior etapa del Parlament vam promoure que no s'apliqués l'increment previst en el sou dels diputats i que a més es fes una donació davant la situació de covid", ha puntualitzat en una atenció als mitjans de comunicació.

Tortolero assegura que no estan a favor de "privilegis per a ningú"

El PSC ha demanat que els funcionaris "estiguin retribuits" per la seva tasca i no estan a favor de "privilegis per a ningú, treballin on treballin". Aquesta ha estat la resposta de la portaveu, la santjoanenca Èlia Tortolero, a la informació del diari Ara. Amb tot, els socialistes han evitat demanar explicacions i han afirmat que el desembre del 2021 es va aprovar la revisió d'aquesta figura. També han assegurat que aquesta decisió, que es remunta al 2008, "no correspon" a ningú del PSC.

El 2008 Ernest Benach era el president del Parlament i Higini Clotas vicepresident primer de la cambra. Tortolero ha assegurat que fa 12 anys que el PSC no presideix la Mesa i que "el tema de recursos humans" no l'han portat els socialistes.

Després que el primer secretari del PSC, Salvador Illa, reclamés una llei electoral catalana en el primer semestre del 2022, la portaveu ha explicat que el partit formularà una proposta. La donaran a conèixer aviat i aportaran nous documents, més enllà de revisar els que ja tenien sobre aquest àmbit.

Finalment, Tortolero ha fet una nova crida a ERC perquè doni suport a la reforma laboral. "No s'entendria que anés de la mà del PP", ha assenyalat. "Seria una estranya coincidència en un tema tan sensible i social com la reforma laboral", ha continuat. I ha retret als republicans que "reclamin diàleg a Espanya, el neguin a Catalunya i ara pretenguin bloquejar-lo quan hi ha un acord social".

ERC mostra "sorpresa"

"Sorpresa" a ERC davant la informació publicada per l''Ara', sobre les llicències per edat" de funcionaris del Parlament. La portaveu del partit, Marta Vilalta, ha dit, en la roda de premsa d'aquest dilluns, que el sistema s'ha de "revertir" i que ERC no el comparteix. Vilalta n'ha demanat una "revisió a fons", i ha reclamat "més transparència" a la cambra perquè trigar 9 mesos per obtenir la informació és "massa temps". La portaveu d'Esquerra ha afegit que el grup "no era coneixedor" dels sous que cobren funcionaris del Parlament sense treballar-hi, i que caldria habilitar un sistema "més just". Vilalta no ha aclarit, però, si les dues presidències anteriors n'estaven al corrent. Es tracta de Carme Forcadell i Roger Torrent, d'ERC.

Sobre les llicències de treballadors del Parlament, Vilalta ha volgut "posar en valor" que durant la legislatura de Forcadell, la cambra va fer "passos endavant" en temes d'igualtat, i que amb Torrent no es van incrementar els sous de funcionaris.