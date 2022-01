L'Audiència Nacional permetrà a les defenses dels CDR encausats per terrorisme poder accedir a part d'una causa secreta de la qual es van derivar les intervencions telefòniques, valises de seguiment i micròfons als cotxes que van permetre l'operació 'Judes' de la Guàrdia Civil el 23-S del 2019. La sala d’apel·lacions ha estimat el primer recurs interposat per les defenses contra la decisió del magistrat Jutjat Central d’Instrucció número 6, Manuel García Castellón, de denegar diferents diligències d’investigació sol·licitades. Aquestes fan referència a la causa instruïda sota les diligències Prèvies 99\/2018, i que es considera la peça originària de la qual se’n deriva la que va comportar l'empresonament dels independentistes.

Segons ha informat Alerta Solidària, la interlocutòria reconeix el dret de les defenses a accedir sense limitacions a les gravacions de les comunicacions intervingudes, ja que fins ara només s’havien incorporat transcripcions parcials i traduïdes per la mateixa Guàrdia Civil. També se’ls reconeix el dret d’accedir a les resolucions judicials que van acordar aquelles intervencions telefòniques, les escoltes als domicilis i les valises de seguiment i micròfons als vehicles. Així, serà la primera vegada des de l’inici de la instrucció, en què les defenses podran accedir a elements que fins ara seguien sota secret en aquesta peça principal.

Pel que fa a la petició de les defenses de poder accedir al conjunt de la peça principal i, en particular, a tot allò que faci referència als encausats del 23-S, la sala d’apel·lacions no s’hi oposa. Obre la porta a què una vegada s’hagi pogut accedir a la documentació que ara s'autoritza accedir a les defenses, els advocats puguin de nou sol·licitar veure les que faltin, sempre en relació amb la peça principal "en la mesura en què les diligències allí practicades s'emprin com a elements incriminatoris en la present causa".