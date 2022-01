El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, va destacar ahir la voluntat del Govern de col·laborar «al màxim» perquè la vacuna de la covid-19 que desenvolupa l’empresa Hipra sigui una altra de les vacunes que s’incorpori al mercat.

En declaracions als periodistes després de visitar la companyia catalana a Amer, el president va reivindicar que els resultats preliminars mostren una «alta efectivitat» de la vacuna, encara que va aclarir que serà l’empresa qui faciliti els resultats de l’assaig. Així mateix, va recordar que la previsió de la companyia és que la vacuna estigui operativa per al segon trimestre del 2022 un cop rebi l’autorització de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris.

Aragonès va fer una crida a la ciutadania major de 30 anys a rebre la tercera dosi de la vacuna, així com als pares de menors de 5 a 11 anys a vacunar els fills de covid-19: «Les vacunes són segures. Són la millor manera de protegir-nos», ha dit.

En ser preguntat per mesures del Govern per al control de la pandèmia, Aragonès va explicar que ahir a la tarda es reunia la comissió delegada en matèria de covid-19 i va descartar avançar qualsevol mesura abans de la reunió.

El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, va aclarir que encara que la pandèmia està «desaccelerant» els últims dies no ho fa, segons ell, a un gran ritme, i per aixpo va advocar per esperar una setmana més per determinar si Catalunya arriba o no al pic de contagis.

Així, aquesta setmana és «clau» per a Argimon, que va informar que el cap de setmana passat es van distribuir uns 200.000 tests d’antígens ràpids (TAR) a les farmàcies catalanes que estan adherides al programa TAR per a la notificació de casos positius de covid-19.

Sobre el treball del comitè d’experts de la Conselleria de Justícia, responsable d’estudiar la vulneració de drets i llibertats durant la pandèmia, Aragonès va assegurar que la documentació que ha elaborat serà pública i accessible «quan finalitzin els terminis».