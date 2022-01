El sindicat de professors de secundària Aspepc-sps ha alertat que "circulen per les xarxes" textos emesos per "presumptes grups o col·lectius de pares i mares d'alumnes negacionistes" on es fan indicacions de caire legalista per esquivar les quarantenes per covid-19. L'entitat aporta un exemple d'un d'aquests textos en què es recomana rebatre la instrucció de quarantena del centre afirmant que és delicte de discriminació i de coaccions, demanar l'ordre per escrit i advertir que el tema es posarà en mans d'advocats.

També es recomana fer cas omís del requeriment si ningú "s'atreveix a donar la cara" i trucar els Mossos si al centre no es deixa accedir l'alumne. El text afirma que "en molts casos" els equips directius "es faran enrere". L'entitat afirma que també li consta que, en alguns centres, l'actuació de les direccions "davant les amenaces rebudes" és de "desistiment de les seves responsabilitats" pel que fa a "vetllar pel compliment de la normativa". Davant d'aquesta situació, Aspepc-sps exigeix al Departament d'Educació que "actuï contra tots aquells que posin en risc la salut del professorat, de l'alumnat i de la resta de personal del centre". L'entitat no descarta presentar denúncia si es manté una "inacció que els està posant en perill de contagi".