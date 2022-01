La Mesa del Parlament ha decidit aquest dimarts per unanimitat fer marxa enrere i negociar amb els treballadors del Parlament l'extinció de la llicència per edat aquest any. Tot plegat després que l'Ara destapés que hi ha una vintena de treballadors del Parlament de més de 60 anys que cobren sense treballar. Una factura que puja als 1,7 milions d'euros anuals. L'última Mesa del 2021, del 21 de desembre, va acordar modificar l'actual figura reduint de cinc a tres anys els que es poden cobrar sense treballar abans de la jubilació, però ara els grups presents a la Mesa (Junts, ERC, PSC i CUP) volen anar més enllà i acabar amb l'anomenada llicència per edat. En la reunió d'avui s'ha encarregat un informe per saber les peticions en tràmit i si es poden aturar.

La Mesa no pot decidir per si sola acabar amb la figura de la llicència per edat, ja que es tracta d'un acord amb el Consell de Personal, és a dir, amb els representants dels treballadors de la cambra catalana. L'objectiu és arribar a un acord aquest 2022 i cal veure què passa amb els casos de persones que hagin fet la petició per adherir-s'hi però encara no estan cobrant. Per aquest motiu, la Mesa ha encarregat un informe a la secretaria general i al lletrat major per analitzar si hi ha la possibilitat d'aturar els casos en tràmit. I el primer que es vol saber és quantes persones ho han demanat, quantes estan pendents que el Parlament els respongui i quantes tenen el vistiplau però encara no se'ls ha executat la mesura.

El pensament general és que no es podrà fer res per aturar els casos de la vintena de funcionaris que ara estan cobrant sense treballar perquè es tracta del que s'anomena drets adquirits. Així doncs, està gairebé descartat que el nou acord tingui efectes retroactius.

D'altra banda, la Mesa ha decidit que la vicepresidenta segona, Assumpta Escarp, porti la setmana que ve una proposta sobre com millorar l'actual òrgan intern de transparència. Precisament, arran de les tensions per la informació demanada per l''Ara', han dimitit els tres membres d'aquest òrgan de transparència, entre ells l'exlletrat major Antoni Bayona. S'han de rellevar aquests tres membres però avui la Mesa encara no ha abordat la seva substitució.

Fonts de la Presidència del Parlament puntualitzen que no s'ha derogat l'acord del 21 de desembre que modificava les condicions de la llicència per edat. I que, per tant, continua vigent fins que s'arribi a un nou acord amb els representants dels treballadors.

Per la seva banda, fonts d'ERC asseguren que no van ser conscients del que la Mesa va aprovar el 21 desembre, canviant les condicions però mantenint la polèmica figura. I és que, segons diuen, no se'ls va donar la suficient informació i context per valorar-ho correctament. I conclouen que, amb aquesta qüestió, no s'ha estat prou transparent.