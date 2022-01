Catalunya es planteja retirar l'obligatorietat del certificat covid. Comunitats com Cantàbria ja ho han fet, a causa de la seva escassa eficàcia davant la variant òmicron, altament transmissible. El comitè científic assessor de la Conselleria de Salut està revisant la seva «utilitat». Catalunya, a més, ha obert aquest dimecres la tercera dosi per a la població d'entre 18 i 29 anys que s'hagin posat la segona dosi fa vuit mesos (és a dir, aquestes persones que treballen cuidant-ne d'altres). «El certificat covid es va proposar en un moment de circulació de la variant delta, amb una situació epidemiològica diferent, i creiem que ha fet el seu efecte en diverses coses. Ha conscienciat de la importància de la vacunació i del que passa als hospitals», ha explicat aquest dimecres en roda de premsa la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas. «Però és veritat que, quant a la transmissió de l'òmicron, és important que ells [el comitè assessor] valorin la seva utilització i ens diguin com ho veuen, a la llum de la nova variant i de la situació epidemiològica actual», ha afegit. En altres països, malgrat això, es continua utilitzant el certificat covid.

Situació epidemiològica

En els últims 20 o 25 dies, s'han infectat de covid-19 a Catalunya unes 700.000 persones, com ha assenyalat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, present en els primers minuts de la roda de premsa. L'avenç de la variant òmicron és imparable, si bé Catalunya ja s'està acostant al pic de la sisena onada. Alguns indicadors, com la velocitat de reproducció (Rt) i la positivitat estan ja baixant. És a dir, continuen pujant els contagis, però hi ha una certa desacceleració. Segons Cabezas, Catalunya se situa com una de les autonomies amb més incidència del virus a causa del «gran esforç diagnòstic» del seu sistema sanitari.

Pressió en la primària

Salut constata l'«increment importantíssim», en paraules de Cabezas, dels contagis en les edats infantils, fins als 15 anys. Es van produir per Nadal. Això continua tenint un impacte, sobretot, en l'atenció primària, que dilluns va tornar a batre un rècord de visites per covid-19: 100.000 en un sol dia. «Una de cada tres visites en la primària estan dedicades a la covid-19», ha advertit Cabezas. Aquest dimecres ha baixat la pressió assistencial, que continua sent elevada. Hi ha 2.618 malalts amb covid als hospitals, 54 menys que ahir. I a les UCIs hi ha 504 pacients, 25 menys que el dia anterior. La secretària de Salut Pública ha tornat a destacar que les persones majors de 12 anys no vacunades tenen 2,5 més de possibilitats que les vacunades d'ingressar en un hospital i 4,9 més de possibilitats d'entrar a l'UCI. Entre els majors de 70 anys no vacunats, aquestes probabilitats augmenten sis i quinze vegades més, respectivament, que entre els vacunats. Cabezas s'ha referit a un estudi sobre les alteracions de la vacuna en la menstruació i ha dit que pràcticament no hi ha diferències entre les dones vacunades i les no vacunades. «Només potser es retarda més d'un dia la regla si s'està vacunada, però això passa en altres condicions de la vida i no té una repercussió clínica», ha defensat.

La vacuna, un estalvi per al sistema

L'economista de l'Institut Català de la Salut (ICS) Francesc López ha presentat un estudi de la revista 'Vaccines' fet amb dades de la regió metropolitana nord de Barcelona, les dades del qual són «extrapolables» a tot Catalunya. Segons aquest estudi, les vacunes han reduït la incidència del virus i, amb això, el consum de recursos sanitaris. «Per cada euro invertit en vacunes, el sistema s'estalvia 1,4 euros en hospitalitzacions, ingressos en UCIs i proves PCR i d'antígens. Si tenim en compte la reducció de la mortalitat i de casos amb seqüeles, aquesta xifra augmenta fins als 3,4 euros», ha explicat López.