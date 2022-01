El departament de Salut de la Generalitat ha ampliat de quatre a set dies el període en què està activa la recepta del test d'antígens ràpid (TAR) a les farmàcies per als alumnes amb un cas de covid-19 a l'aula. En roda de premsa, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, també ha indicat que s'ha fet una actualització per assegurar que el sistema només obre una autorització de TAR per infant al voltant d'un episodi a la classe, ja que alguns centres han reportat que se n'havia generat més d'una.

Tant Cabezas com el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, han defensat el protocol covid a les escoles i han remarcat que a Catalunya inclou la "capa extra" de poder fer un test als contactes. Cabezas també ha fet una crida per vacunar els infants majors de 5 anys.