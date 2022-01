El portaveu d'ERC a Madrid, Gabriel Rufián, ha assegurat aquest dimecres que ERC no pot donar suport en els termes actuals a la reforma laboral pactada entre el govern espanyol i els agents socials. Fer-ho, ha dit, seria "un frau a la classe treballadora" perquè "simplement és un reciclatge" de la que està en vigor.

Ha recordat que el document no recull cap de les sis condicions que els republicans consideren indispensables: recuperar les indemnitzacions a 45 dies per any treballat, eliminar la bretxa salarial, establir els salaris de tramitació, potenciar la inspecció de treball, lluitar contra la precarietat i recuperar la prevalença dels convenis autonòmics.

En una entrevista a 'El matí' de Catalunya Ràdio, Rufián ha lamentat que el govern espanyol no s'hagi esmerçat fins a l'última hora a abordar la reforma amb els republicans. Fins i tot ha denunciat que l'executiu de Sánchez "s'ha dedicat a pressionar el nostre entorn" per aconseguir el suport d'ERC.

En aquest marc, ha reconegut la importància de l'acord entre la Moncloa i els agents socials, però ha advertit que ERC "no negocia ni vota projectes personals", perquè "això potser és un projecte personal de Yolanda Díaz", i "la pregunta és perquè ho volen i perquè al final ho tancaran amb Cs".

La taula de diàleg, sine die

Rufián també ha fet referència a la taula de negociació entre els executius català i espanyol, que continua sense data. Ha recordat que el diàleg "és un consens dins de la societat catalana". "Vull creure que al final els quatre partits de la taula són molt conscients del que ens juguem", ha dit, i "em quedo amb el fet que les converses continuen, que la taula al final es convocarà, i que tothom és conscient que l'alternativa és terrible".

Amb tot, segons Rufián, el fet que aquesta alternativa sigui un govern del PP amb suport de Vox "no significa que el govern espanyol s'hagi de sustentar en la por al PP i Vox, perquè nosaltres no podem donar sempre un xec en blanc".

Segons el portaveu d'ERC a Madrid, l'equip del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el del president del govern espanyol, Pedro Sánchez., "parlen constantment". "Tant de bo" que la taula "es pugui convocar aviat", ha sentenciat, però "l'important és el contingut i no tant les dates".

La postura del PSOE sobre el referèndum

Respecte a l'oposició del PSOE al referèndum que reclama ERC, Rufián ha recordat que "no és cap sorpresa" que "el PSOE digui que no és independentista", i ha insistit que els equips dels dos governs "parlen de continguts". "Hi ha una agenda clara de continguts que cal parlar. La nostra proposta és clara: l'autodeterminació i l'amnistia, i ERC està molt sola defensant elements consensuats com que la gent parli".

Pel que fa a les manifestacions de l'expresident d'Òmnium, Jordi Cuixart, que reclama nous lideratges, Rufián ha apuntat que els lideratges del 2017 ja són diferents dels actuals i "gairebé no tenen res a veure". "Cuixart ha estat un personatge extraordinari que aglutina una simpatia molt transversal", ha dit, "i serà una persona molt important en el nostre futur".

Pel que fa a la renúncia de Teresa Cunillera com a delegada del govern espanyol a Catalunya i el seu relleu per Maria Eugènia Gay, Rufián ha apuntat que creu que tot plegat és fruit d'una decisió "personal" de Cunillera. Ha afirmat que no coneix els motius de la dimissió, però "potser forma part del procés de canvi de Pedro Sánchez al seu entorn més pròxim".

La llicència d'edat al Parlament

Rufián ha afirmat que arran del cas de la llicència d'edat al Parlament "només toca demanar perdó" perquè el cas recorda als temps "indecents" de dispendi de diners públics. "Toca demanar perdó, jo ho faig com a representant públic, i em quedo amb el fet que s'ha anunciat que s'arreglarà" perquè "en política ets responsable del que saps i el que no saps".

Són, ha dit, "indecències d'un altre temps" que malgrat que van arrancar el 2008 "no s'han arreglat fins abans-d'ahir". "Ha estat un privilegi tolerat de forma recurrent i periòdica" per part de "totes les meses del Parlament".

Les paraules de Villarejo

Pel que fa a les manifestacions de l'excomissari José Manuel Villarejo que relacionen el CNI amb els atemptats del 17-A, Rufián ha recordat que Villarejo té una "guerra personal" amb el que era director del CNI aleshores, Félix Sanz Roldán, "que explica moltes coses".

"Al final és una persona que ha manat molt, que ha fet molt de mal, que ha treballat per molts ministres, molts del PSOE, i crec que li posa molt de confeti al que diu". En tot cas, segons Rufián, "les acusacions són molt greus i cal investigar".