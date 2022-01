El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrat aquest dijous que el Parlament hagi "decidit corregir" les llicències per edat. En declaracions d'aquest dijous a TV3, el cap del Govern ha argumentat que veu acceptable que hi hagi certs funcionaris amb un salari superior al seu (de 130.250 euros). Aragonès ha posat d'exemple els treballadors i treballadores que se sotmeten a "molta pressió", o els que estan vinculats a la recerca científica, per tal de poder "captar talent de fora". El president ha afegit, sobre la taula de diàleg, que "no serveix" fer-se "una foto" ara cal "entrar en matèria". El president també ha subratllat que l'única "purga" als Mossos va ser el 155, i ha garantit que s'investigaran "fins al final" els casos de corrupció.

En un altre àmbit, Aragonès ha assegurat que la situació a les escoles era "inevitable", a conseqüència de l'escalada de contagis entre la ciutadania: "L'augment exponencial dels casos ha tensionat el sistema sanitari", ha apuntat.