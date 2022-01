La Intersindical ha demanat que les baixes per covid persistent es considerin malaltia o accident laboral, ja que ve derivada com a seqüela d'una malaltia reconeguda com a professional a efectes de prestació econòmica. També sol·licita que el període màxim s'ampliï, i en lloc de 18 mesos es prorrogui per períodes de 6 mesos, prorrogables per períodes iguals fins a un màxim de 18 mesos més. Sosté que cal incloure la covid persistent el catàleg de malalties professionals, de forma que sigui reconeguda i tractada per les unitats de Prevenció de Riscos Laborals dels centres de treball i rebi el tractament adequat.

En el marc de la reincorporació al centre de treball, creu que cal establir l'obligatorietat que els treballadors diagnosticats, una vegada reincorporats al seu lloc de treball, han de ser valorats pel personal sanitari de l'empresa per determinar si requereixen o no adaptacions en el seu lloc de treball en funció de les seves limitacions. També assenyala que s'han d'establir mecanismes de reduccions de jornada retribuïdes, reincorporacions adaptades a les necessitats de cada persona d'acord amb les indicacions mèdiques, establir sistemes de teletreball en els casos que sigui possible per facilitar les reincorporacions i altres mesures que puguin ser beneficioses per a la reincorporació al lloc de treball de les persones una vegada obtinguin l'alta mèdica. A través d'un comunicat, la Intersindical posa de manifest que l'objectiu d'aquestes persones síndrome no és obtenir "un reconeixement de la incapacitat permanent", sinó "recuperar la seva salut i poder recuperar la seva vida anterior a la pandèmia". Finalment, reclama que la Generalitat de Catalunya doti de més recursos a l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM) per tal de resoldre amb celeritat els nombrosos casos que actualment tenen pendents de resolució. "És una realitat que l'ICAM no dona l'abast per resoldre aquests expedients", apunta.