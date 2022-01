El Tribunal Suprem ha rebutjat tots els recursos presentats contra els indults concedits pel govern espanyol als líders independentistes presos condemnats per la causa de l'1-O. La secció cinquena de la sala contenciosa-administrativa ha decidit per majoria estimar les al·legacions prèvies formulades per l'Advocacia de l'Estat i conclou que "en tots i cadascun dels recursos interposats" hi ha "manca de legitimació activa". El Suprem ha descartat la legitimació del PP, de Vox així com dels dirigents de Cs Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa i José María Espejo-Saavedra.

També rebutja els recursos dels diputats i exdiputats del PPC Alejandro Fernández, Santiago Rodríguez, Andrea Levy, Juan Bautista Milian i Lorena Roldán i de l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya Enric Millo. La sala contenciosa-administrativa tampoc accepta la legitimació de l'associació Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén i de Convivència Cívica Catalana. El TSJC investigarà la consellera Garriga El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) investigarà la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, per malversació de fons públics i desobediència per la seva suposada participació en l'organització de l'1-O quan era directora de serveis de Vicepresidència, Economia i Hisenda. A més, la causa, que prové del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, s'acumularà a la ja oberta contra el diputats d'ERC Josep Lluís Salvadó i Josep Maria Jové, també ex alts càrrecs de Vicepresidència el 2017. Ara la magistrada instructora podrà interrogar Garriga i acabar la instrucció, que en el cas de Jové i Salvadó ja estava gairebé conclosa.