El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va fer ahir a Manresa una crida a la responsabilitat un cop aixecat el toc de queda, la mitjanit passada, i va recordar que continua vigent la limitació de 10 persones en reunions socials. «Sempre que hi ha una situació nova, hi ha dispositius per a cada moment. Treballem amb previsió i amb coordinació amb les policies locals», va subratllar. En aquest sentit, va explicar que hi haurà desplegaments policials per vetllar pel compliment de les restriccions.

Per la seva banda, el TSJC va ratificar ahir la limitació de les reunions a 10 persones, l’ús del passaport covid i l’aforament del 70% en cerimònies religioses i civils. L’autorització arriba després que la Generalitat anunciés que demanaria la pròrroga de totes les mesures vigents, excepte el toc de queda, que ha decaigut. Així, la nova resolució del Govern va entrar en vigor la mitjanit passada i les mesures seran vigents des de la seva publicació al DOGC i per un període de set dies. També es mantenen el tancament de l’oci nocturn i les restriccions en els aforaments a l’interior de la restauració, el comerç, les instal·lacions esportives i la cultura. Test d'antígens de saliva: com el faig servir? Quant a l’oci nocturn, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va dir ahir en una entrevista a Ràdio4 que creu que «no és el moment de reobrir l’oci nocturn» però va dir que tractaran el tema «la setmana que ve», i va precisar que no és una decisió que depengui exclusivament del seu departament i que cal debatre-la en el marc del Procicat.