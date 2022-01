La Mesa del Parlament ha acordat aquest dilluns presentar un recurs contenciós administratiu contra la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) d'ordenar la retirada de l'escó del diputat de la CUP Pau Juvillà, un acord que es votarà en el ple de demà.

Així ho ha acordat la Mesa en la reunió que ha mantingut aquest matí, amb el vot favorable dels grups independentistes i l'abstenció del PSC, que també s'abstindrà en la votació en el ple, han explicat fonts parlamentàries. Dijous, la JEC va ordenar al Parlament de Catalunya que deixi sense escó el diputat de la CUP Pau Juvillà, secretari tercer de la Mesa de la cambra, qui va ser inhabilitat per no retirar uns llaços grocs de l'Ajuntament de Lleida el 2019.

El recurs que presentarà el Parlament, que també inclourà mesures cautelars per frenar la decisió de la JEC, es portarà a ple seguint la jurisprudència del Tribunal Suprem (TS) sobre la retirada de l'escó de l'expresident català Quim Torra, que estableix que un recurs d'aquesta naturalesa ha de recolzar-se en una decisió del ple.

Així i tot, el recurs no començarà a tramitar-se fins que no hi hagi un acord en el ple del Parlament. Les esmentades fonts apunten que, amb la seva decisió, la JEC està "laminant l'autonomia parlamentària", ja que consideren que és la cambra catalana qui té competències per decidir sobre la retirada de l'escó d'un diputat.

Així, està previst que demà aquest dimarts s'alteri l'ordre del dia del ple per incorporar aquest punt a la sessió, que es votarà de manera immediata a l'inici del ple.