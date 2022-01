El sector de l'oci nocturn ha sortit aquest dimarts a la tarda de la reunió amb el Govern amb una possible data de reobertura: l'11 de febrer. Aquestes declaracions arriben el mateix dia en què la Generalitat ha anunciat que aixecarà a partir de divendres gairebé la totalitat de les restriccions vigents actualment contra la covid. Així, s'eliminarà la limitació de 10 persones en les trobades socials i també s'acabaran les limitacions d'aforament i horaris vigents.

"L'única conclusió que tenim és la possible arrencada el dia 11 de febrer, però ens hem quedat molt neguitosos perquè no se'ns ha assegurat que sigui la data definitiva. Encara no és segur", ha afirmat el secretari general del Gremi de Discoteques de Barcelona, Ramon Mas.

Les condicions d'obertura serien quasi de 'normalitat': amb l'horari habitual, aforament del 80 o 100% i amb pista de ball com abans. La Fecasarm ha sortit "molt decebuda" de la reunió amb la Generalitat. "No han concretat ni justificat res. Ens preocupa el missatge d'inseguretat", ha afirmat el president de Fecasarm, David López.