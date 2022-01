El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha acordat per unanimitat desestimar els recursos de súplica i les peticions d'aclariment interposades pels líders independentistes contra la decisió del mateix tribunal de no tramitar les recusacions contra els dos nous magistrats nomenats a petició del PP, Concepción Espejel i Enrique Arnaldo. El TC justifica la decisió per motius tècnics i reivindicant la "necessària pluralitat de perspectives jurídiques" que configuren la "senya d'identitat" del tribunal sense que aquest fet- sosté- "afecti la seva imparcialitat".

El TC evita d'aquesta manera deixar sense quòrum suficient el ple per decidir sobre la causa. Dels dotze magistrats que el conformen, dos –Cándido Conde-Pumpido i Antonio Narváez- ja es van apartar per les deliberacions per les seves manifestacions públiques respecte al procés. Si haguessin prosperat les recusacions, el ple quedaria conformat únicament per vuit magistrats i perdria la capacitat de decidir sobre la qüestió.

Preservar la constitució del tribunal

A la seva interlocutòria el TC sosté que cal "preservar" la composició del tribunal davant els "intents de paralitzar el funcionament de la jurisdicció constitucional". Sosté que les recusacions s'han formulat "de forma genèrica" i sense argumentar el vincle entre les causes de la recusació i l'objecte del procés.

"Va en la mateixa naturalesa de les coses que un magistrat del Tribunal Constitucional hagi estat designat precisament per les seves idees i opinions expressades a través dels instruments habituals de difusió jurídica que conformen la seva trajectòria professional i que, per tant, delimiten els principis de mèrit i capacitat que l'habiliten per a l'exercici de les seves funcions".

El TC confirma d'aquesta manera la decisió adoptada el 15 de desembre, quan va desestimar totes les recusacions formulades contra la magistrada Concepción Espejel i el magistrat Enrique Arnaldo per part dels líders independentistes. La interlocutòria del ple rebutjava les 33 recusacions plantejades en diverses causes pendents. La resolució expressava que no és possible excloure els dos magistrats recusats, ja que el tribunal quedaria sense quòrum.

Carles Puigdemont, Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Oriol Junqueras, Raül Romeva i Dolors Bassa van demanar la recusació dels dos magistrats especialment pel que fa a l'1-O. Recordaven que Arnaldo va arribar a signar un manifest on es demanava que caigués "tot el pes de la llei" sobre els recusants per l'1-O i que, per tant, s'havia posicionat anteriorment sobre la situació dels recusants.

En el cas d'Espejel, la defensa apuntava la seva anterior condició de presidenta de la sala penal de l'Audiència Nacional, càrrec durant el qual va tenir una participació directa o indirecta amb alguns plets de les causes que afecten els recusants. Mencionava també l'"estreta vinculació" amb el PP i la seva afiliació a l'Associació Professional de la Magistratura, que ha demostrat una "bel·ligerància desmesurada" contra els recusants.