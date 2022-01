La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha informat que sospiten d'"un o dos casos" de la nova subvariant d'òmicron de la covid, anomenada "sigil·losa", a Catalunya, en espera que es confirmin amb la seqüenciació completa de les mostres analitzades.

En qualsevol cas, Cabezas ha advertit que, després que l'hagin descrita una quarantena de països, si no és aquesta setmana, serà en les properes quan es confirmaran casos de la subvariant, però que no implicaria canvis substancials en la situació actual.

La responsable de Salut Pública ha indicat que, segons les informacions disponibles, la nova subvariant té més mutacions que l'òmicron inicial i seria més transmissible tanmateix que ara com ara "no hi ha evidència d'una major severitat" ni un "major escapament a les vacunes".

Cabezas ha explicat que la nova subvariant d'òmicron no té la deleció del gen S, de manera que no es pot detectar amb la tècnica Termo Fihser, i necessita la seqüenciació completa per confirmar-se.

Menys pressió a les UCI

La notícia de la possible arribada de la nova subvariant arriba el mateix dia en què Catalunya aconsegueix baixar dels 500 ingressats a l'UCI. En concret, Salut n'ha declarat 495, 18 menys que en l'anterior balanç. En canvi, hi ha 24 ingressats més (2.862). En paral·lel, s'han declarat 36.177 nous casos de covid confirmats per PCR o TA, i el total des de l'inici de la pandèmia és 1.990.603. El risc de rebrot s'enfila 78 punts (6.741), i l'Rt baixa a 1,14. En les darreres hores s'han notificat 40 morts i la xifra total és de 25.459 defuncions des de l'inici. El 21,11% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 5.902,47 a 5.999,83, i a set dies ho fa de 3.192,66 a 3.204,52. Aquest dimarts els CAP van atendre 65.550 visites relacionades amb la covid.