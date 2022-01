El conseller d'Economia, Jaume Giró, ha criticat el "paper deplorable" del govern espanyol en la gestió dels fons europeus. En una interpel·lació de la CUP-NCG sobre aquests ajuts, Giró ha lamentat que el rol de la Generalitat en aquesta convocatòria és "de gestoria" i ha criticat que, a més, l'IVA va a càrrec de Catalunya. "El principi de subsidiarietat aquí no s'aplica", ha lamentat. Per tot plegat, ha considerat que el problema "no és Europa ni els fons Europeus, sinó Espanya". I ha sentenciat: "El problema és Espanya. De fet, Espanya és el problema de Catalunya".

La diputada dels anticapitalistes Eulàlia Reguant ha reclamat a la Generalitat que no es limiti a ser "gestora" i l'ha emplaçat a fer un acompanyament als consistoris. També a actuar amb més transparència i a no destinar tots els fons a privades. "Si tots els fons els destinem a privades, de quina sobirania parlem?", ha interrogat. Reguant ha advertit del perill que el sobreendeutament condueixi a un "retorn a una austeritat diferida" i ha alertat que qui se'n ressent són els serveis públics. Per últim, ha demanat al Govern que no contribueixi a fer Catalunya "una presó de pobles ni de pobres".