La covid dona una treva a les residències de la Catalunya Central. Si bé la xifra de centres afectats es manté en 68 per segona setmana consecutiva (un 70% del total), l'aparició de nous casos ha frenat. En el darrer balanç setmanal fet públic per la Generalitat hi ha hagut un descens en les residències amb nous positius i brots en investigació, és a dir, amb qualificació vermella.

En concret, hi ha 24 centres amb brots en investigació, quan en el balanç anterior n'eren 39. Pel que fa als casos controlats i amb una correcta sectorització i aïllament d’espais de la residència, actualment n'hi ha 44. Una setmana abans eren 29.

Per últim, hi ha un 30% de les residències de la regió sense cap cas, és a dir, 28 de les 96 que registra la Generalitat. Aquest alentiment de la incidència de la covid arriba el mateix dia en què Catalunya sembla disminuir la pressió hospitalària i registra menys de 500 casos a l'UCI. Tot i això, la Generalitat ha alertat que tenen en estudi dos casos de la possible subvariant "sigil·losa" d'òmicron.

Els centres residencials catalans

Pel que fa al conjunt del territori, un total de 587 centres residencials de serveis socials tenen ara com ara algun cas actiu de covid entre les persones residents. En concret, 455 residències de gent gran, 65 centres de persones amb discapacitat, 11 centres residencials de salut mental, i 56 centres del grup d’altres tipus de recursos residencials, com centres d’infància, per a persones en risc d’exclusió i d’altres.

Hi ha 4.237 persones residents que són casos confirmats de covid (el 7,2% del total). La gran majoria dels casos són asimptomàtics o amb simptomatologia lleu. Al llarg de la darrera setmana (del 16 al 22 de gener), hi ha hagut 47 defuncions per covid-19, mentre que hi ha hagut 158 ingressos hospitalaris de persones residents.

Professionals infectats

Pel que fa als treballadors d'aquests centres, 2.996 han donat positiu (6,4% del total) els últims 14 dies. Hi ha 7 persones treballadores ingressades, una de les quals a l'UCI.