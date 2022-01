El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, visitaran Manresa aquest dissabte per commemorar els 500 anys de l'estada d'Ignasi de Loiola a la ciutat. La celebració de l'aniversari s'obrirà dissabte amb un acte institucional al Saló de Sessions de l'Ajuntament al que també hi assistiran la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró Buldó; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marin; els alcaldes i alcaldesses de les capitals de comarca de la Catalunya Central —així com bona part dels del Bages i els dels municipis que travessa el Camí Ignasià—; els exalcaldes de Manresa —Joan Cornet Prat, Jordi Valls Riera i Josep Camprubí—; el Bisbe de Vic, Romà Casanova; l’Abat de Montserrat, Manel Gasch; el delegat provincial de la Companyia de Jesús a Catalunya, Enric Puiggrós, i representants d’entitats de la ciutat, entre altres autoritats.

L’acte començarà a les 19 hores i es podrà seguir en directe per Internet a través de la web de l’Ajuntament de Manresa. Tot seguit, a les 20 hores, s’iniciarà a la plaça Major l’espectacle inaugural ‘Manresa Transforma’, a càrrec de la companyia de dansa aèria Sacude i amb la participació de Xàldiga i de la Colla Castellera Tirallongues (més informació en aquest enllaç). Es tracta d’un espectacle pensat perquè el públic el gaudeixi a peu dret. L’Ajuntament ha assegurat que es controlarà l’aforament de la plaça amb punts de vigilància en els seus accessos. Abans de l’espectacle, l’Àliga de Manresa —que té el seu origen al segle XVI i és considerada la màxima representació de la ciutat— ballarà de forma excepcional, com a símbol de la ciutat de Manresa, la seva dansa solemne a la plaça Major davant les màximes autoritats del país, amb motiu de l’obertura de l’Any Ignasià. Un programa d’actes transversal amb més de 100 activitats L’espectacle inaugural donarà pas a un programa que conté més de 40 accions i 100 activitats i que està distribuït en set eixos temàtics: Espiritualitat i Pensament; De Manresa al Món; Educació; Cultura i Art; Música i Festa; Joventut, i Esport. Destaca el fòrum internacional de debat interreligiós —que abordarà el canvi climàtic des de la mirada jove— i les accions que enforteixen la connexió entre el País Basc i Catalunya, inici i final del Camí Ignasià. També les actuacions culturals i musicals, amb la cantant israeliana Noa, l’Orfeón Donostiarra, l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, Sílvia Pérez Cruz, Love Of Lesbian, Ramon Mirabet, Carles Cases, Manel Camp, l’Escolania de Montserrat o Jordi Savall, entre molts altres. El programa sencer es pot descobrir a www.manresa2022.cat. Love Of Lesbian farà vibrar el Palau Firal de Manresa L’organització està liderada per l’Ajuntament de Manresa i l’Oficina Tècnica de Manresa 2022, que compten amb un bon nombre d’institucions, organismes, entitats, associacions i persones a títol individual que s’han implicat en el projecte. De Manresa al món Manresa 2022 commemora els 500 anys de l’arribada d’Ignasi de Loiola a Manresa, de camí en el seu pelegrinatge cap a Jerusalem. Ignasi va estar-se prop d’un any a la ciutat, s’hi va inspirar per a escriure els ‘Exercicis Espirituals’ i hi va tenir una experiència reveladora, que va marcar la seva vida i el va dur a fundar la Companyia de Jesús. Per això, Manresa és considerada ciutat bressol de l’orde jesuïta. Tant és així que molts centres jesuïtes arreu del món duen el nom de Manresa. La commemoració —de relleu mundial— permet reivindicar i potenciar el llegat patrimonial de Manresa i consolidar el seu paper com a final del Camí Ignasià.