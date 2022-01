ERC, CUP, Bildu i BNG han presentat aquest dijous una declaració conjunta que reclama la "derogació" de la reforma laboral del 2012 i una negociació "ambiciosa" que vagi molt més enllà de l'acord signat entre el govern espanyol, la patronal i els sindicats i aprovat pel Consell de Ministres. La declaració –que arriba en paral·lel a la gira que la ministra de Treball, Yolanda Díaz, fa a Catalunya- situa ERC lluny d'un possible suport a la llei, però manté una porta oberta al diàleg. El diputat d'ERC Jordi Salvador ha deixat clar que la seva formació busca obrir una negociació que l'executiu espanyol fins ara ha negat, però ja ha advertit que "si no hi ha millores substancials" a la reforma, ERC votarà 'no'.

Salvador ha criticat que l'executiu espanyol demani a ERC que "voti cegament" a favor de la reforma laboral sense estar disposat a fer una negociació amb les formacions. Ha recordat que el seu grup representa electors i ha demanat "respecte" per la tramitació parlamentària. "El problema està en el fet que el PSOE no fa, sinó que se l'obliga", ha dit, i ERC està disposada a "negociar" i "canviar" la llei mitjançant una "negociació".

El diputat d'ERC ha lamentat que alguns sectors de l'executiu espanyol hagin "vetat" qualsevol possibilitat de negociació. En aquest sentit, ha afirmat que malgrat que "hi ha un intent" per part de la vicepresidenta Yolanda Díaz de fer "intercanvis" de "propostes" i "arribar acords", hi ha altres membres de l'executiu que no estan disposats a introduir modificacions al text

"Si no hem tancat la porta de cop el primer dia és perquè al darrere de les lleis hi ha persones, i perquè hi ha unes quantes coses que s'han tocat que són bones, però a partir d'aquí si no hi ha millores substancials la nostra posició pot ser el no", ha dit en una roda de premsa al Congrés dels Diputats.

Segons el diputat, l'executiu espanyol no hauria de "dramatitzar" la possibilitat que la reforma es tramiti com a projecte de Llei i que s'hi introdueixin modificacions. En tot cas, "si no hi ha seriositat en fer les coses bé i millorar, no podem votar ni avalar aquesta reforma laboral, i la dificultat la tindrà el govern per justificar que no han volgut tocar ni una coma i que no hi ha hagut negociació".

La declaració conjunta d'ERC, CUP, Bildu i BNG sobre la reforma laboral coincideix amb la segona jornada d'actes a Catalunya de la vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball, Yolanda Díaz. Díaz s'ha entrevistat amb líders sindicals i aquest dimecres al vespre es va reunir amb el conseller de Treball, Roger Torrent, per demanar suport –i un vot afirmatiu d'ERC- a la convalidació de la reforma laboral el pròxim 3 de febrer al Congrés.

Preguntat per aquest sopar, Savador ha recordat que es va tractar d'una trobada entre dos responsables de la cartera de Treball va ser "cordial", però "no hi ha més" perquè la negociació i la posició d'ERC sobre la reforma "no la porta Roger Torrent" sinó que es pilota "des de Madrid".

Entre altres, el document subscrit reclama recuperar la indemnització a 45 dies per any treballat, la primacia dels convenis autonòmics sobre els estatals, la capacitat de decisió dels governs autonòmics sobre els ERO, mesures per limitar el despenjament salarial, la prioritat dels convenis sectorials sobre els d'empresa, limitacions per a la mobilitat geogràfica col·lectiva, i propostes per a una reducció de la jornada laboral.

La diputada de la CUP Mireia Vehí ha acusat Díaz de negociar només amb els grans sindicats espanyols, però no amb les forces sindicals catalanes i basques que en el cas de Catalunya són les que han comandat els últims grans moviments sindicals.

Aprovació per la mínima sense PNB ni ERC

De moment el govern espanyol no disposa dels seus aliats tradicionals per fer prosperar la convalidació. ERC i el PNB es mantenen en el 'no' i Díaz només pot comptar amb un vot afirmatiu de Ciutadans, que no demana res a canvi.

La via que el govern espanyol té per fer prosperar el decret el dia 3 passa per sumar als 154 diputats del PSOE i Podem (l'escó d'Alberto Rodríguez no ha estat substituït) aquests 9 vots de Cs, més els del PDeCAT (4), Més País (2), Compromís (1), Teruel Existe (1), PRC (1), CC (1), i NC (1). Total 174 vots, i caldria una abstenció o un sí d'UPN (2) per assolir més vots a favor que en contra.