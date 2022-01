El Parlament ha rebutjat una moció de Cs que instava el Govern a "acatar" la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre el 25% d'assignatures en castellà a l'escola. PSC-Units, Cs, Vox i PPC hi han votat a favor mentre que ERC, Junts, CUP i comuns hi han votat en contra. Cs i Vox han coincidit en titllar de "totalitària" l'actitud de l'executiu català. El PSC-Units ha apostat per complir les sentències però ha fet una apel·lació al diàleg per "refer" el consens sobre el model lingüístic a l'escola. I la CUP ha expressat el seu suport al Govern per no aplicar la sentència.

El portaveu de Cs, Ignacio Martín Blanco, ha acusat el conseller d'Educació, Josep González-Cambray, de tenir un "pensament totalitari" per qüestionar que els jutges decideixin sobre la immersió lingüística. "Segueixen legislant contra la Constitució i contra els drets humans. No els estranyi quan hi ha jutges que diuen que deixi'n de comportar-se d'aquesta forma tan totalitària", ha dit.

En la mateixa línia, el diputat de Vox Antonio Gallego ha avisat que el seu grup portarà als tribunals a tots aquells que "impedeixin" l'aplicació de sentències i ha apostat per aplicar un 155 "immediat per acabar amb el menyspreable totalitarisme". "Respectin la llei i les sentències i apostin per la llibertat en majúscules, sinó ens tornarem a veure als tribunals", ha afegit.

El PSC carrega contra Cs

La diputada del PSC-Units Esther Niubó ha lamentat que Cs estigui més còmode en la divisió i la confrontació. I ha dit que els socialistes, a diferència del partit liberal, volen escoltar, arribar a acords, i posar fi a "conflictes enquistats". En aquest sentit, ha demanat que tots els grups donin una "oportunitat al diàleg" per refer políticament el consens sobre el model lingüístic a l'escola.

El diputat de la CUP Carles Riera ha replicat a Vox que "no se'n sortirà" en aplicar el nou 155 escolar i ha expressat el suport al Govern per no aplicar la sentència del TSJC. Ara, segons el diputat anticapitalista, és un moment "clau" per decidir entre sobirania i drets o submissió a l'Estat. "La nostra posició és molt clara, el català a l'escola no es toca", ha conclòs.

La diputada de JxCat Glòria Freixa ha volgut deixar clar que Cs no aconseguirà els seus propòsits sobre el català a l'escola. "Si no ho va fer Felip V, ni el decret de nova planta, ni Franco, ni cap altre rei Borbó, encara menys seran vostès que acabaran amb la nostra llengua i identitat per més que ho intentin. L'escola, ara i sempre, en català", ha defensat.

I en la mateixa línia, la diputada d'ERC Mònica Palacín ha preguntat al govern espanyol si faran complir la sentència sobre el 25% en castellà com a part demandant. I, si ho fan, ha avisat a la ministra d'Educació, Isabel Celaá, que desacreditarà la seva pròpia llei aprovada al Congrés i que és la vigent actualment.