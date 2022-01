Els familiars dels residents ja no hauran de mostrar el certificat covid per accedir als centres. Aquesta mesura segueix la línia de la retirada de l'obligatorietat del passaport covid a Catalunya i es dona en una setmana en què les residències de la Catalunya Central registren menys nous brots.

Segons ha explicat el departament de Salut de la Generalitat en un comunicat, els visitants únicament hauran de mostrar en residències per a gent gran i persones amb discapacitat o malaltia mental una declaració responsable, tal com feien fins ara. En aquest document, el familiar declara, entre altres que, no ha presentat símptomes relacionats amb la covid els darrers 14 dies.

Aquestes persones hauran de portar també una mascareta quirúrgica, encara que la Generalitat recomana que sigui una FFP2. A banda, hauran de seguir mesures preventives com el rentat de mans, la distància de seguretat i la ventilació dels espais. El Govern també recomana a aquells familiars que no estiguin immunitzats, que es realitzin un test d'antígens abans de visitar un usurari.